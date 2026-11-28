సాధారణంగా పీతలు కనిపిస్తే సముద్ర తీరంలోనో, నీటి గుంటల్లోనో ఉంటాయని అనుకుంటాం. కానీ ఆస్ట్రేలియాలోని ఓ ద్వీపంలో కోట్లాది పీతలు ఒకేసారి వలస వెళ్తుంటాయి. సైనికుల కవాతును తలపించే ఈ దృశ్యం ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతాల్లో ఒకటి!
సైనికులు కవాతు చేసినట్టు అన్నీ కలిసి నడుచుకుంటూ అలా వలస పోతూనే ఉంటాయి. ఈ దృశ్యం ఆస్ట్రేలియాలో కనిపిస్తుంది. అక్కడి ‘క్రిస్మస్ ఐలాండ్’లో ఎర్ర పీతలు ఉంటాయి. ఇవి ఏడాదిలో ఎక్కువ కాలం ద్వీపంలోని అడవుల్లోనే నివసిస్తాయి. వర్షాకాలం మొదలవగానే, గుడ్లు పెట్టడం కోసం సముద్ర తీరానికి వలస వెళ్తాయి.
ఈ సీజన్ లో దాదాపు 10 కోట్లకు పైగా ఎర్ర పీతలు ఒకేసారి కదులుతాయి. రోడ్లు, ఇళ్లు, తోటలు.. ఏదొచ్చినా ఆగవు. కొన్నిచోట్ల వీటి కోసం ప్రత్యేకంగా వంతెనలు, క్రాసింగ్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. సముద్రంలో గుడ్లు వదిలాక, చిన్న పీతల పిల్లలు మళ్లీ అడవిలోకి చేరుకుంటాయి. ప్రకృతిలో జరిగే ఇలాంటి వింత వలసలు చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
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