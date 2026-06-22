 ప్రయాణంలో సరైన బ్యాగ్‌ ఎంపిక.. | Choosing A Bag Based On Travel Conditions | Sakshi
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ప్రయాణంలో సరైన బ్యాగ్‌ ఎంపిక..

Jun 22 2026 9:17 AM | Updated on Jun 22 2026 9:17 AM

Choosing A Bag Based On Travel Conditions

భారతీయ పరిస్థితులకు, తెలుగు ప్రయాణ శైలికి సరిపోయే బ్యాగ్‌

చాలామంది తెలుగువారు భారతదేశం అంతటా ప్రయాణం చేయడానికి ఇష్టపడతారు. తిరుపతి, అరకు, శ్రీశైలం నుంచి ఢిల్లీ, జైపూర్, కేరళ వరకు.. అది ఆధ్యాత్మిక యాత్ర అయినా, కుటుంబ పర్యటన అయినా లేదా సోలో ట్రిప్‌ అయినా, సరైన బ్యాక్‌ప్యాక్‌ మీ ప్రయాణాన్ని సౌకర్యవంతంగా, సురక్షితంగా చేస్తుంది. భారతీయ పరిస్థితులకు, తెలుగు ప్రయాణ శైలికి సరిపోయే బ్యాగ్‌ను ఎలా ఎంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

సరైన సైజును సెలక్ట్‌ చేసుకోండి..
మీరు తిరుపతి లేదా విజయవాడ నుంచి షిర్డీ వంటి ప్రాంతాలకు వీకెండ్‌ యాత్రకు వెళుతున్నట్లయితే 30–40 లీటర్ల బ్యాగ్‌ సరిపోతుంది. ఉత్తర భారతదేశ యాత్రలకు లేదా చార్‌ ధామ్‌ యాత్రలకు 45–60 లీటర్ల బ్యాగ్‌ తీసుకెళ్లండి. అతిపెద్ద బ్యాగ్‌ను ఎంచుకోకండి. ఎందుకంటే రైల్వే ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, ఆర్టీసీ బస్‌ స్టేషన్లు, రద్దీగా ఉండే ఆలయాల్లో దానిని మోయడం కష్టం.

ఇండియన్‌ ట్రావెల్‌కు మల్టిపుల్‌ కంపార్ట్‌మెంట్లు
తెలుగు కుటుంబాలు తరచుగా అదనపు బట్టలు, ప్రసాదం, టిఫిన్‌ బాక్సులు, బహుమతులు తీసుకువెళ్తుంటాయి. బట్టలు, ఆహారం, చెప్పులు, గ్యాడ్జెట్‌ల కోసం ప్రత్యేక విభాగాలు ఉన్న బ్యాక్‌ప్యాక్‌ను సెలక్ట్‌ చేసుకోండి. ఇది ఎయిర్‌పోర్టులు, రైల్వే స్టేషన్లు, ఆలయ ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద జరిగే సెక్యూరిటీ చెకింగ్స్‌లో ఈజీగా ఉంటుంది.

సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు సౌకర్యం
తెలుగు వారి ప్రయాణాలు సుదీర్ఘ రైలు ప్రయాణాలు, రాత్రిపూట బస్సు ప్రయాణాలు, ఆలయ క్యూలను కలిగి ఉంటాయి. ప్యాడెడ్‌ పట్టీలు, వెనుక భాగానికి సపోర్ట్, నడుము బెల్టులు ఉన్న బ్యాగ్‌ను తీసుకోండి. బ్యాగ్‌ను పూర్తిగా నింపి ఇంట్లో టెస్ట్‌ చేయండి. అది సౌకర్యంగా ఉందో లేదో తెలుస్తుంది.

వాతావరణాన్ని తట్టుకునేది
విజయవాడలో వర్షాకాలం నుంచి రాజస్థాన్‌ లోని పొడి వేడి వరకు, భారతదేశ వాతావరణం చాలా వేగంగా మారుతుంది. వర్షం నుంచి రక్షణ కోసం రెయిన్‌ కవర్, వాటర్‌ రెసిస్టెంట్‌ మెటీరియల్‌తో చేసిన బ్యాగ్‌ను సెలక్ట్‌ చేసుకోండి.

రద్దీలో సేఫ్టీ
ఆలయ పట్టణాలు, రైల్వే స్టేషన్లు చాలా రద్దీగా ఉంటాయి. లాక్‌ చేయగల జిప్‌లు, నగదు లేదా ఆభరణాల కోసం దాచిన పాకెట్లు, కార్డుల కోసం ఆర్‌ఎఫ్‌ఐడీ రక్షణ ఉన్న బ్యాగ్‌ను సెలక్ట్‌ చేసుకోండి. ముఖ్యంగా బ్రహ్మోత్సవాలు లేదా కుంభమేళా వంటి పండుగల సమయంలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

ఈజీ యాక్సెస్‌
ఫ్రంట్‌–లోడింగ్‌ బ్యాక్‌ప్యాక్‌లు (సూట్‌కేస్‌లాగా) భారతీయ పరిస్థితులకు చాలా మంచివి. మీ టవల్‌ లేదా రైలు టికెట్‌ కోసం మొత్తం లగేజీని బయటకు తీయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఐడీ, స్నాక్స్‌ లేదా దర్శనం టికెట్ల కోసం అదనపు చిన్న పాకెట్లు ప్రయాణ రోజుల్లో చాలా సహాయపడతాయి.

తేలికైనది కానీ దృఢమెనది
బరువుగా ఉండే ఖాళీ బ్యాగ్‌ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు లేదా బస్‌ బేల మధ్య సుదీర్ఘ నడకలో మరింత భారంగా అనిపిస్తుంది. తేలికైన కానీ బలమైన బ్యాగ్‌ను ఎంచుకోండి. వైల్డ్‌క్రాఫ్ట్, క్వెచువా, సఫారీ వంటి బ్రాండ్లు హైదరాబాద్, విజయవాడ స్టోర్లలో సులభంగా దొరుకుతాయి.

బడ్జెట్, నాణ్యత
మీరు అత్యంత ఖరీదైన బ్యాగ్‌ను కొనాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ కుట్టు, జిప్‌లు, పట్టీల నాణ్యతలో రాజీ పడకండి. రూ.3,000–రూ.5,000 మధ్య ధర కలిగిన మంచి భారతీయ బ్రాండ్‌ బ్యాక్‌ప్యాక్‌ సాధారణంగా సంవత్సరాల తరబడి తిరుపతి, కేరళ వంటి యాత్రలకు సరిపోతుంది.

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