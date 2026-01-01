 ఎనభై తొమ్మిది... అయితే ఏంటీ! | 89 Years old Kamalaben Mehta selling beaded bracelets in Mumbai local trains | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎనభై తొమ్మిది... అయితే ఏంటీ!

Feb 6 2026 12:22 AM | Updated on Feb 6 2026 12:22 AM

89 Years old Kamalaben Mehta selling beaded bracelets in Mumbai local trains

అసామాన్యులు

ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఎలా ఉంటారు? విశ్రాంతికే అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. దాదాపుగా ఇంటికే పరిమితం అవుతారు. ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల కమలాబెన్‌ మెహతా బామ్మ మాత్రం అలా కాదు. ఇప్పటికీ కష్టపడుతూనే ఉంది. ముంబైలోని రద్దీగా ఉండే స్థానిక రైళ్లలో చేతితో తయారుచేసిన పూసల బ్రేస్‌లెట్‌లను అమ్ముతుంటుంది.

‘ఈ వయసులో ఈ కష్టం ఏమిటి బామ్మ!’ అని ఎవరైనా అడిగితే... ఆమె సమాధానం చెప్పకుండానే గలగలా నవ్వుతుంది. ఆ నవ్వులోనే ఎన్నో జవాబులు వెదుక్కోవచ్చు.

‘కష్టానికి వయసుతో పని ఏమిటి!’; ‘ ఎంత కష్టపడితే అంత చురుగ్గా ఉంటాను!’... ఇలాంటి  జవాబులు ఎన్ని అయినా ఉండవచ్చు. తాజా విషయానికి వస్తే... ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ యూజర్‌ తుషిత్‌ షా, కమలా బెన్‌ను పలకరించింది.

‘ముంబైలోని లోకల్‌ రైలులో బ్రేస్‌లెట్‌లు అమ్ముతున్న ఎనభై తొమ్మిదేళ్ల బామ్మను కలిశాను’ అంటూ ఆమె గురించి పోస్ట్‌ పెట్టింది. ‘ఎందుకు ఇలా?’ అని అడిగితే... ‘నా కుటుంబ సభ్యులు నన్ను వారితో పాటు ఇంట్లో ఉండడానికి అనుమతించారు. వారికి భారంగా ఉండడం ఇష్టం లేదు. అందుకే నా వంతుగా ఎంతో కొంత ఖర్చులకు ఇవ్వడానికి ఇవి అమ్ముతున్నాను’ అని చెప్పింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లూ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఈయనే నా కెప్టెన్‌: శేఖర్‌ కమ్ముల కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రతి జన్మకూ నువ్వే కావాలి: శ్రీలీల (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యామిలీతో వండర్‌ పార్క్‌లో లహరి (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే బ్యూటీ 'స్వాతిరెడ్డి'.. ట్రెండింగ్‌లో ఫోటోలు

Video

View all
YV Subba Reddy Fire On Chandrababu Govt 1
Video_icon

చంద్రబాబు భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీనేలా మాట్లాడుతున్నారు
Congress Planned Attack Attempt On PM Modi In Lok Sabha 2
Video_icon

లోక్ సభలో మోదీపై దాడి? బయటపడ్డ సంచలన వీడియో..
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Revealed Shocking Video 3
Video_icon

జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ మరో వీడియో.. ఈ సారి ఏకంగా కారులో
Ambati Rambabu Advocate Sensational Comments 4
Video_icon

అంబటి చాలా వీక్ గా ఉన్నారు.. చెప్పుకోలేనంత బాధ అనుభవిస్తున్నారు
Ram Charans Peddi Movie Postponed 5
Video_icon

ధురంధర్ దెబ్బకి వెనక్కి తగ్గిన పెద్ది..

Advertisement
 