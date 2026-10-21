 భార్య వివాహేతర సంబంధం.. భర్త ఆత్మహత్య | Wife And Husband Incident In Karnataka | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భార్య వివాహేతర సంబంధం.. భర్త ఆత్మహత్య

Oct 21 2026 9:43 AM | Updated on Oct 21 2026 10:02 AM

Wife And Husband Incident In Karnataka

బెంగళూరు: భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడంతో మనస్తాపం చెందిన భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ సంఘటన అనేకల్‌ తాలూకా నెరిగా గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన మునికృష్ణ(35)కు పదేళ్ల  క్రితం మునికృష్ణకు నయన అనే మహిళతో వివాహం జరిగింది. దంపతులకు ఆరు సంవత్సరాల వయసున్న కుమారుడు ఉన్నాడు. 

ప్రస్తుతం నయన గర్భవతి. మునికృష్ణ ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. నయనకు వరుసకు సోదరుడయ్యే కుమార్‌ అనే వ్యక్తితో  అక్రమ సంబంధం ఏర్పడింది.  నయనతో కలిసి ఉండే అశ్లీల ఫొటోలు, వీడియోలు మునికృష్ణకు కుమార్‌ వాట్సాప్‌ చేసేవాడు. నయన కడుపులో పెరుగుతున్నది తన బిడ్డే అంటూ ఎగతాలి చేసేవాడు. దీంతో మనస్తాపం చెందిన మునికృష్ణ ఇంట్లో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సర్జాపుర పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.    

ఇదీ చదవండి: భారీగా పెరిగిన సన్న బియ్యం ధర..!


 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?
photo 3

విజయవాడ : భవానీ భక్తులతో ఎరుపెక్కిన ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)
photo 4

విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్పిన సెలెబ్రెటీలు (ఫొటోలు)
photo 5

యాంకర్ అనసూయ ఇంట్లో దసరా సెలబ్రేషన్ ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Targeted YSRCP Candidates 1
Video_icon

నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద రాళ్ల గుట్టలు.. YSRCP నేతలే టార్గెట్..!
Money And Jobs Abroad Allegedly Offered For Tiger Shroff Attack 2
Video_icon

టైగర్ ష్రాఫ్ కేసులో కొత్త కోణాలు..
Supreme Court To Hear YSRCP Petition Today On AP Municipal Elections 3
Video_icon

ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టు దృష్టి..

Kutami Conspiracy On Students Over Local Body Elections 4
Video_icon

పచ్చ కుట్ర జోరు.. రూ.600, బిర్యానీ ప్యాకెట్లు.. ఎన్నికల వేళ విద్యార్థులకు ఎర..
RK Roja Sweet Warning To Vangalapudi Anitha And Nara Lokesh 5
Video_icon

గుర్తుపెట్టుకో అనిత.. మేమిచ్చే రిటర్న్స్ గిఫ్ట్ కి దిమ్మతిరిగి బొమ్మ కనపడుద్ది
Advertisement
 