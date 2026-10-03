 వికారాబాద్‌ యాక్సిడెంట్‌: పెరిగిన మృతుల సంఖ్య | Vikarabad Bus Accident Latest News, Four Killed And Over 15 Injured In Ananthagiri Ghat Road Crash, Check Details Inside | Sakshi
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వికారాబాద్‌ యాక్సిడెంట్‌: పెరిగిన మృతుల సంఖ్య

Oct 3 2026 10:55 AM | Updated on Oct 3 2026 12:35 PM

Vikarabad Ananthagiri Bus Accident Latest News Updates

సాక్షి, వికారాబాద్‌/నల్లగొండ: తెలంగాణలో ఇవాళ జరిగిన రెండు వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏడుగురు మృతి చెందారు. అనంతగిరి ఘాట్‌రోడ్డులో ఓ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు అదుపు తప్పి పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మృతి చెందగా.. 12 మందికి పైగా గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రుల్లో పలువురికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది.

శనివారం ఉదయం ఓ ప్రైవేట్‌ బస్సు అనంతగిరి ఘాట్‌ రోడ్డు వద్ద అదుపు తప్పి పక్కకి పడిపోయింది. క్షతగాత్రుల్ని రక్షించేందుకు స్థానికులు, పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ప్రమాదంలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మరణించారు. గాయపడ్డ వాళ్లను చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మరొకరు కన్నుమూశారు. 

పటాన్‌చెరులోని కేసారంలో ఓ వ్యక్తి మరణించాడు. అతని అంత్యక్రియలు చింతకుంటలో నిర్వహించాల్సి ఉంది. ఈ కార్యక్రమం కోసం హాజరయ్యేందుకు 50 మంది ప్రైవేట్‌ బస్సులో బయల్దేరారు. బస్సు అంతగిరి కొండల్లో బస్సు అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు.

సీఎం రేవంత్‌ దిగ్భ్రాంతి
వికారాబాద్‌ బస్సు ప్రమాదంపై  ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసిన ఆయన.. క్షతగాత్రులను మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు.

చౌటుప్పల్‌లో మరొకటి
ఇటు చౌటుప్పల్‌ మండలం తుప్రాన్‌పేట వద్ద మరో ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న డీసీఎంను వేగంగా వచ్చిన కారు వెనుక నుంచి ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మరణించారు. మరో వ్యక్తి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో.. ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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