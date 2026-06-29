 పోన్లెండి సార్‌! ఏదో రకంగా పబ్లిసిటీ వస్తుందిగా! | Sakshi Cartoon 29-06-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పోన్లెండి సార్‌! ఏదో రకంగా పబ్లిసిటీ వస్తుందిగా!

Jun 29 2026 12:57 PM | Updated on Jun 29 2026 1:14 PM

Sakshi Cartoon 29-06-2026

పోన్లెండి సార్‌! ఏదో రకంగా పబ్లిసిటీ వస్తుందిగా!

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హ్యాపీ జర్నీ అంటున్న...నటి రూప శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)

photo 2

హీరోయిన్ లయ ఫ్యామిలీ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#RAPO23 : సందడిగా రామ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

'రాజాసాబ్' బ్యూటీ అమ్మనాన్నని చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Ambati Rambabu Sensational Letter To SIT Chief Ravi Prakash Over Sai Krishna Case 1
Video_icon

సాయి కృష్ణ కేసుకు కొత్త మలుపు.. అంబటి సంచలన లేఖ వైరల్!
Tension On Ayatollah Ali Khameneis Funeral In Iran 2
Video_icon

ఖమేనీ అంత్యక్రియలపై ఉత్కంఠ.. మోజ్తాబా ఖమేనీ ఎక్కడ?
SHOCKING Facts Behind Venezula Earthquake 3
Video_icon

వెనిజులా భూకంపం వెనుక దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవాలు!
YSRCP Vishweshwar Reddy Satirical Comments On JC Prabhakar Reddy 4
Video_icon

జేసీపై విశ్వేశ్వరరెడ్డి షాకింగ్ కామెంట్స్.. "చూస్తేనే నవ్వొస్తుంది"!
RTC Bus Overturns Wanaparthy District 5
Video_icon

ప్రయాణం మధ్యలో RTC బస్సు బోల్తా.. అసలు ఏం జరిగింది?
Advertisement
 