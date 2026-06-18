 మళ్లీ యుద్ధం అంటే మన ప్రజలు మీ మీద దాడి చేస్తారేమో జాగ్రత్తగా ఉండండి! | Sakshi Cartoon: 18-06-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మళ్లీ యుద్ధం అంటే మన ప్రజలు మీ మీద దాడి చేస్తారేమో జాగ్రత్తగా ఉండండి!

Jun 18 2026 1:52 PM | Updated on Jun 18 2026 2:16 PM

Sakshi Cartoon: 18-06-2026

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మా ఇంటి బంగారం టీమ్.. (ఫోటోలు)
photo 2

వెంకీమామ- అనిల్ రావిపూడి మూవీ గ్రాండ్ లాంఛ్.. క్లాప్ కొట్టిన అల్లు అరవింద్(ఫోటోలు)
photo 3

TG20: తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌.. బుద్ధుడి చెంత ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

నాన్‌స్టాప్ పాలనలో సీఎం విజయ్‌! దొరికిన ఆ కాస్త టైంలోనూ ఇలా..(ఫొటోలు)
photo 5

ప్రకృతి ఒడిలో మైమరపించే జలపాతాలు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP KK Raju Comments On Chandrababu Liquor Danda 1
Video_icon

తాగు.. ఊగు... ఇదే బాబు గారి గ్రేట్ విజన్!
Jada Sravan MASS RAGGING On Vangalapudi Anitha Video Over AP Crimes 2
Video_icon

MS నారాయణ సాల్మన్ రాజును మించిపోయారు మంత్రిగారు
Gadikota Srikanth Slams Chandrababu Govt Failures 3
Video_icon

రైతులకు ఎప్పుడూ కష్టాలే..అధికారంలో ఉన్న బాబు వేస్ట్

Shocking Truth About Snake Wine 4
Video_icon

వామ్మో మందులో పాము... ఆ రుచికి ఫిదా!

Gold Rates Today : Gold Market Crash 5
Video_icon

గోల్డ్ మార్కెట్‌లో కలకలం..! తులం రూ.1,50,000కు చేరుతుందా?
Advertisement
 