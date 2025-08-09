 ప్రపంచంలో ఎత్తైన భవనం.. బుర్జ్ ఖలీఫా ఓనర్ ఎవరో తెలుసా? | Who Owner Of World Tallest Building Burj Khalifa in Dubai | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రపంచంలో ఎత్తైన భవనం.. బుర్జ్ ఖలీఫా ఓనర్ ఎవరో తెలుసా?

Aug 9 2025 1:41 PM | Updated on Aug 9 2025 1:58 PM

Who Owner Of World Tallest Building Burj Khalifa in Dubai

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన భవనం 'బుర్జ్ ఖలీఫా' (Burj Khalifa) గురించి దాదాపు అందరూ వినే ఉంటారు. అయితే అంతటి ప్రతిష్టాత్మక భవనాన్ని ఎవరు నిర్మించారు?, దాని ఓనర్ ఎవరు? అనే ఆసక్తికరమైన వివరాలు బహుశా కొంతమందికి తెలిసుండక పోవచ్చు. ఈ కథనం ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ప్రపంచంలో ఎత్తైన భవనం బుర్జ్ ఖలీఫా.. అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్‌మెంట్ భవనాల్లో కూడా ఒకటి. ఇందులో సింగిల్ బెడ్ రూమ్ అద్దె ఏడాదికి 150000 దిర్హామ్స్ నుంచి 180000 దిర్హామ్‌లు (రూ. 42 లక్షల కంటే ఎక్కువ). దీనిని (బుర్జ్ ఖలీఫా) దుబాయ్‌లోని ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ఎమ్మార్ ప్రాపర్టీస్ నిర్మించింది. ఈ కంపెనీ ఫౌండర్ 'మహమ్మద్ అలబ్బర్' (Mohamed Alabbar). ఈయనే బుర్జ్ ఖలీఫా అసలైన యజమాని.

ఎమ్మార్ ప్రాపర్టీస్ బుర్జ్ ఖలీఫాను మాత్రమే కాకుండా.. దుబాయ్ మాల్, దుబాయ్ క్రీక్ టవర్, దుబాయ్ ఫౌంటెన్ వంటి ఇతర ఐకానిక్ ప్రాజెక్టులను కూడా అభివృద్ధి చేసింది.

బుర్జ్ ఖలీఫా వివరాలు
బుర్జ్ ఖలీఫా ఎత్తు 829.8 మీటర్లు (2,722 అడుగులు). ఇందులో 163 అంతస్తులు ఉన్నాయి. 2004లో ప్రారంభమైన ఈ భవనం నిర్మాణం 2010కి పూర్తయింది. 95 కిలోమీటర్ల నుంచి కూడా కనిపించే ఈ భవనంలో 304 విలాసవంతమైన హోటల్ రూల్స్, 900 హై-ఎండ్ అపార్ట్‌మెంట్‌లు ఉన్నాయి. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఈ బిల్డింగ్ బయటివైపు శుభ్రం చేయడానికే సుమారు మూడు నెలల సమయం పడుతుందని సమాచారం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Happy Rakhi 2025 : సినీతారల రాఖీ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వరలక్ష్మీ వ్రతంలో కన్నడ స్టార్స్‌.. దంపతులుగా పూజలు (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్‌ బాబు 50వ పుట్టినరోజు.. గోల్డెన్‌ పిరియడ్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

అమ్మ చల్లగా చూడమ్మా...ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నం : ఏపీఎల్‌ 4వ సీజన్‌..ఆరంభం అదుర్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Co Ordination Committee To Met Film Federation Leaders 1
Video_icon

కాసేపట్లో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ నేతలతో కోఆర్డినేషన్ కమిటీ భేటీ
Perni Nani Fires on AP Police 2
Video_icon

పోలీసులు టీడీపీకి వంత పాడుతున్నారు: పేర్ని నాని
Suryapet Police Constable Krishnam Raju Marrying 4 Women 3
Video_icon

Suryapet: టెన్త్ విద్యార్థినితో నాలుగో పెళ్లి
Paderu MLA Vishweshwar Raju Protest Police Overaction 4
Video_icon

పాడేరు ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరాజును అడ్డుకున్న పోలీసులు
Bandi Sanjay Open Challenge to KTR 5
Video_icon

కేసీఆర్‌కు కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ సవాల్
Advertisement
 