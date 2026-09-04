 ఒకే కంపెనీలో లక్ష ఉద్యోగాల కోత! | Volkswagen To Cut 1 Lakh Jobs Massive Restructuring Plan | Sakshi
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ఒకే కంపెనీలో లక్ష ఉద్యోగాల కోత!

Sep 4 2026 11:41 AM | Updated on Sep 4 2026 11:54 AM

Volkswagen To Cut 1 Lakh Jobs Massive Restructuring Plan

జర్మనీకి చెందిన ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ వోక్స్‌వ్యాగన్‌ భారీ పునర్వ్యవస్థీకరణకు సిద్ధమైంది. దశాబ్దం చివరి నాటికి మొత్తం 1 లక్ష ఉద్యోగాలను తగ్గించేందుకు కంపెనీ యాజమాన్యం, కార్మిక సంఘాలు అంగీకరించాయి. ఇప్పటికే అంగీకరించిన 50 వేల ఉద్యోగాల కోతకు అదనంగా మరో 50 వేల పోస్టులను తగ్గించేందుకు తాజాగా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ప్రపంచ ఆటోమొబైల్‌ పరిశ్రమలో ఇప్పటివరకు చేపట్టిన అతిపెద్ద పునర్వ్యవస్థీకరణల్లో ఇది ఒకటిగా నిలవనుంది.

వోక్స్‌వ్యాగన్‌ గ్రూప్‌లో ఆడి, పోర్షే సహా 10 బ్రాండ్లు ఉన్నాయి. సంస్థ ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లకు అనుగుణంగా ఉద్యోగుల సంఖ్యను సర్దుబాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది. అమెరికా సుంకాలు, ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాలకు మందగించిన డిమాండ్‌, ముఖ్యంగా చైనాలో స్థానిక కార్ల తయారీ సంస్థల నుంచి పెరుగుతున్న పోటీ వోక్స్‌వ్యాగన్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

15 శాతం ఉద్యోగాలకు కోత

ప్రతిపాదిత 1 లక్ష ఉద్యోగాల కోత ప్రపంచవ్యాప్తంగా వోక్స్‌వ్యాగన్‌ గ్రూప్‌ ఉద్యోగుల్లో దాదాపు 15 శాతానికి  సమానం. 2009లో దివాలా రక్షణ కోసం దరఖాస్తు చేసిన జనరల్‌ మోటార్స్‌ చేపట్టిన 50 వేల ఉద్యోగాల కోతను కూడా ఇది అధిగమిస్తుంది.

నాలుగు ప్లాంట్ల భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి

హన్నోవర్‌, ఎమ్డెన్‌, జ్వికావు, నెకార్సుల్మ్‌లోని నాలుగు జర్మన్‌ ప్లాంట్ల దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్తుకు హామీ ఇవ్వలేమని యాజమాన్యం, కార్మిక సంఘాలు అంగీకరించాయి. వీటిలో ఏదైనా ప్లాంట్‌ను మూసివేస్తే, జర్మనీలో పూర్తి స్థాయి కర్మాగారాన్ని వోక్స్‌వ్యాగన్‌ తొలిసారిగా మూసివేసినట్లవుతుంది.

ముఖ్యంగా జ్వికావు ప్లాంట్‌ మూసివేతపై అక్కడి ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఆ ప్లాంట్‌పై ఆధారపడే సరఫరాదారులు, ఇతర స్థానిక ఉద్యోగాలు కూడా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉండటంతో మొత్తం ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థపై దాని ప్రభావం ఉంటుందని కార్మికులు చెబుతున్నారు.

పర్యవేక్షక బోర్డు ఆమోదం

కంపెనీ పర్యవేక్షక బోర్డు కొత్త పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రణాళికకు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఇది వోక్స్‌వ్యాగన్‌ భవిష్యత్తుకు బలమైన సంకేతమని సీఈవో ఆలివర్‌ బ్లూమ్‌ పేర్కొన్నారు. అయితే ఉద్యోగుల కోతలపై యాజమాన్యం, కార్మిక సంఘాల మధ్య చర్చలు తీవ్రంగా సాగాయి. ముఖ్యంగా 1 లక్ష ఉద్యోగాల కోతకు సంబంధించిన సమాచారం ముందుగానే మీడియాలో వెలువడటంపై కార్మిక సంఘాలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాయి.

ప్లాంట్ల మూసివేతపై యూనియన్‌ స్పష్టత

వోక్స్‌వ్యాగన్‌ పర్యవేక్షక బోర్డులో కార్మిక ప్రతినిధులకు గణనీయమైన ప్రాతినిధ్యం ఉంది. ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు లేదా పునర్వ్యవస్థీకరణకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలపై వారికి ప్రత్యేక అధికారాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ అధికారాల పరిధిని మార్చే అంశంపైనా చర్చ జరిగింది.

అయితే ఐజీ మెటల్‌ యూనియన్‌, వోక్స్‌వ్యాగన్‌ పర్యవేక్షక బోర్డు సభ్యులు మాత్రం ఏ ప్లాంట్‌నూ వదులుకోలేదని, ప్లాంట్‌ మూసివేతకూ ఎలాంటి ఆమోదం ఇవ్వలేదని స్పష్టం చేశారు. జర్మనీలోని లోయర్‌ సాక్సోనీ రాష్ట్రంతో కలిసి కార్మిక ప్రతినిధులు రాజీకి వచ్చి, వివాదం మరింత ముదరకుండా అడ్డుకున్నామని వారు తెలిపారు.

వోక్స్‌వ్యాగన్‌ తాజా నిర్ణయం యూరప్‌ ఆటోమొబైల్‌ రంగంలో నెలకొన్న సవాళ్లకు అద్దం పడుతోంది. ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల మార్పు, చైనా కంపెనీల నుంచి పెరుగుతున్న పోటీ, వాణిజ్య సుంకాల ప్రభావం నేపథ్యంలో ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థలు తమ వ్యూహాలను, ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలను, ఉద్యోగుల సంఖ్యను పునఃపరిశీలిస్తున్నాయి.

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