 కృష్ణుడిగా విజయ్ దేవరకొండ..? | Vijay Devarakonda To Play Lord Krishna Role In Lallo Krishna Sada Sahhayate | Sakshi
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Tollywood: కృష్ణుడిగా విజయ్ దేవరకొండ..?

Sep 4 2026 1:07 PM | Updated on Sep 4 2026 1:07 PM

కృష్ణుడిగా విజయ్ దేవరకొండ..?

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Vijay Devarakonda Lord Krishna Tollywood Sakshi News
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