కర్ణాటక: విచారణ ఖైదీ అయిన శ్రీరంగపట్న ప్రభుత్వ అధికారి మహమ్మద్ హుస్సేన్కు సహాయం చేశారని, జైలులో డబ్బు
2019లో జరిగిన వైమానిక ఘర్షణలో పాకిస్తాన్కు చెందిన ఓ శత్రు విమానాన్ని కూల్చివేసిన మాజీ భారత వైమానిక దళం గ్రూప్ కెప్టెన్,
...మన ‘కష్టమంతా’ వృథా అయినట్లేనా సార్!
కరువు, ధరల బరువు, అప్పుల అరువు.. ఈ టైంలో వెళితే దరువు తప్పేలా లేదు సార్!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ రచయిత రాబర్ట్ టి.కియోసాకి తన ఫేస్బుక్ ఖాతా వేదికగా ప్రస్తుత ఆర్
ఈ ఏడాది మిస్ గ్రాండ్ ఇంటర్నేషనల్(�...
చాలామంది ఇప్పుడు సునాయాసం ఆంగ్ల భాష �...
కొందరు జీవితంలో మంచి సక్సెస్ అందుకు...
కొన్ని అలవాట్లను చుట్టూ ఉన్న సన్నిహి...
nepal flash flood నేపాల్లో ఆగస్టు 26వ తేదీ సంభవి�...
న్యూయార్క్: ప్రఖ్యాత రచయిత్రి, ఫెమి�...
ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగం అనూహ్యంగా కోల్పోయ...
ఉత్తరప్రదేశ్లో దారుణం చోటు చేసుకుం�...
ఇల్లు విడిచి కొన్ని రోజులు ఏ విహారయా�...
సాక్షి,చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి �...
బాలీవుడ్ ముద్దగుమ్మ అనన్య పాండే తన �...
ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్లోని ఇస్లా�...
బుట్వాల్: నేపాల్లోని రసువా జిల్లాలో...
గోర్ఖా (పాలుంగ్తార్): నేపాల్లోని భో�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని లహోరీ గేట్ ...
నేపాల్ దేశంలోనే తొలి మహిళా రెస్క్య�...
తల్లి తన పిల్లల కోసం ఏదైనా చేయగలదు అన�...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ఈశాన్య ఢిల్లీలోన�...
కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరిం�...
బీడ్: ఎన్నికష్టాలు ఎదురైనా సరే, తన ఇద...
బిష్కెక్ (కిర్గిజిస్థాన్): ఉగ్రవాద�...
పనాజీ : ఢిల్లీనుంచి బయలుదేరిన ఇండిగో �...
ప్రస్తుతం ఉరుకుల పరుగుల జీవన విధానంల...
బిష్కెక్: కిర్గిజిస్తాన్లోని బిష్�...
ఆరు అంకెల జీతం, హెచ్1-బీ వీసా కలలతో అమ�...
కఠ్మాండు: నేపాల్లోని భోటేకోషి-త్రిశ...
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 4 2026 1:07 PM | Updated on Sep 4 2026 1:07 PM
కృష్ణుడిగా విజయ్ దేవరకొండ..?