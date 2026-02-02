బంగారం ధరల యూటర్న్‌.. భారీ తగ్గుదల!

యూనియన్ బడ్జెట్ 2026 ప్రవేశపెట్టిన తరువాత.. బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఈ ప్రభావం ఈ రోజు (ఫిబ్రవరి 2) కూడా కొనసాగింది. దీంతో రేట్లు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. సోమవారం పసిడి ధర గరిష్టంగా 10370 రూపాయలు తగ్గింది. ఈ కథనంలో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు, బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లో
తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్--రూ.1,38,900 - రూ.8,300 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,51,530 - రూ.9,050 తగ్గింపు
చెన్నైలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,39,500 - రూ. 9,500 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,52,180 - రూ. 10,370 తగ్గింపు
దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,39,050 - రూ. 8,300 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,51,680 - రూ. 9,050 తగ్గింపు
వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.3,00,000 - రూ. 20,000 తగ్గింపు
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)