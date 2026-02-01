హ్యాట్రిక్‌ క్రాష్‌.. మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం, వెండి

దేశంలో బంగారం ధరలు మరోసారి భారీగా పడిపోయాయి. వరుసగా మూడో రోజూ అమాంతం దిగివచ్చాయి. శనివారంతో పోలిస్తే ఆదివారం బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) భారీ తగ్గుదలను నమోదు చేశాయి. వెండి ధరలూ (Today Silver Rate) భారీగా పతనమ్యాయి.
రూ.13,711 తగ్గిన బంగారం
అమ్మకాలు పెరగడంతో ఎంసీఎక్స్(MCX)లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. విలువైన లోహాల అమ్మకాలు వరుసగా రెండవ సెషన్కు కొనసాగాయి, మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ గణనీయంగా తగ్గాయి.
ఏప్రిల్ గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ 10 గ్రాములకు రూ.13,711 లేదా 9 శాతం తగ్గి రూ.1,38,634కి చేరుకుంది, ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్ సమయంలో దాని కనిష్ట సర్క్యూట్ స్థాయిని తాకింది.
మునుపటి సెషన్లో, బంగారం రూ.31,617 లేదా 17.2 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,52,345 వద్ద స్థిరపడింది, గురువారం 10 గ్రాములకు రూ.1,93,096 రికార్డు స్థాయిని తాకింది.
సిల్వర్ రూ.26,273 డ్రాప్
లాభాల బుకింగ్ మధ్య MCXలో సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ లోయర్ సర్క్యూట్కు క్రాష్ అయ్యాయి. మల్టీ-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో వెండి ఫ్యూచర్స్ భారీగా అమ్మకాలు జరపడంతో ట్రేడర్లు లాభాలను అధిక స్థాయిలో బుక్ చేసుకున్నారు. మార్చి వెండి కాంట్రాక్ట్ రూ.26,273 లేదా 9 శాతం తగ్గి కిలోకు రూ.2,65,652 వద్ద కనిష్ట సర్క్యూట్ను తాకింది.
శుక్రవారం భారీ పతనం తర్వాత వెండి రూ.1,07,968 లేదా 27 శాతం తగ్గి కిలోకు రూ.2,91,925 వద్ద స్థిరపడింది, ఇది కూడా లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకింది. గురువారం వెండి కిలోకు రూ.4,20,048 రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత ఈ భారీ దిద్దుబాటు జరిగింది.
ప్రపంచ మార్కెట్ అస్థిరత, కేంద్ర బడ్జెట్ ముందు పెట్టుబడిదారుల అప్రమత్తత సెంటిమెంట్ మధ్య లాంగ్ పొజిషన్లను దూకుడుగా నిలిపివేయడం వల్ల ఈ భారీ పతనం జరిగిందని వ్యాపారులు తెలిపారు.