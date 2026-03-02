 టాటా ఏఐజీ కొత్త ఇన్సూరెన్స్‌ ప్లాన్‌ | Tata AIG Launches Accident Super Guard Plus Personal Accident Insurance Plan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టాటా ఏఐజీ కొత్త ఇన్సూరెన్స్‌ ప్లాన్‌

Mar 2 2026 11:44 AM | Updated on Mar 2 2026 12:04 PM

Tata AIG Launches Accident Super Guard Plus Personal Accident Insurance Plan

ముంబై: టాటా ఏఐజీ జనరల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ ‘యాక్సిడెంట్‌ సూపర్‌ గార్డ్‌ ప్లస్‌’ ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రమాదాల్లో సమగ్ర ఆర్థిక రక్షణను అందించే వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా ప్లాన్‌ ఇదని, దేశంలో ఏటా ప్రమాదాల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దీన్ని తీసుకొచ్చినట్టు ప్రకటించింది. వ్యక్తుల ఆదాయం, అప్పులు, జీవనశైలి రిస్క్‌లకు అనుగుణంగా కవరేజీని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

ప్రమాద మరణం, శాశ్వత పాక్షిక, పూర్తి వైకల్యంలో ఏక మొత్తంలో బీమా పరిహారం లభిస్తుంది. ప్రమాదాల కారణంగా అత్యవసర వైద్యం కోసం ఆస్పత్రిలో చేరాల్సి వస్తే అయ్యే ఖర్చులకు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ పొందొచ్చు. లోన్‌ షీల్డ్‌ (రుణాల కోసం), ఈఎంఐ ప్రొటెక్షన్, పెట్‌కేర్‌ పేరుతో ఐచ్ఛిక కవరేజీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఐదేళ్ల కాల వ్యవధిపై వ్యక్తులు, కుటుంబ సభ్యులు ఈ ప్లాన్‌ను తీసుకోవచ్చు. వేతన జీవులకు ప్రీమియంలో అదనపు డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్‌ ‘సరస్వతి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : నాలెడ్జి సిటీలో వింటేజ్‌ వెహికల్స్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

సంగీత్ శోభన్ 'రాకాస' మూవీ టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

సంజూ భాయ్‌ ఆట... సెమీస్‌ బాట... అంతేగా.. అంతేగా (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న, జెనీలియా, శ్రీవిష్ణు, బోయపాటి (ఫొటోలు)

Video

View all
India Government Alert To All States 1
Video_icon

కేంద్రం హెచ్చరిక.. భారత్ లో హింస జరిగే అవకాశం..
Chandrababu Warns People In Public Meeting 2
Video_icon

బహిరంగ సభలో ప్రజలపై రెచ్చిపోయిన బాబు..
War Effect Gold And Silver Prices Falling In India 3
Video_icon

వార్ ఎఫెక్ట్.. భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు
KSR Live Show On BR Naidu Videos Leaked 4
Video_icon

అవును ఆ వీడియోలు నావే! అయోమయంలో బాబు, పవన్
American Fighter Jet Fall Down On War Time 5
Video_icon

కుప్పకూలిన అమెరికా ఫైటర్ జెట్
Advertisement
 