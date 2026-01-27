 25,100 మార్కు వద్ద నిఫ్టీ | Stock market updates on 27th January 2026 | Sakshi
Stock Market Updates: 25,100 మార్కు వద్ద నిఫ్టీ

Jan 27 2026 9:57 AM | Updated on Jan 27 2026 10:21 AM

Stock market updates on 27th January 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:53 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 104 పాయింట్లు పెరిగి 25,152 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 279 పాయింట్లు పుంజుకొని 81,771 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

Today Nifty position 27-01-2026(time: 9:32 am)

ఇదీ చదవండి: కొందామా.. అమ్ముదామా?

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

