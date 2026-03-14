నగరంలో విల్లా లైఫ్‌: ఇప్పుడంతా ‘అప్‌’ర్ట్‌మెంట్‌ ట్రెండ్!

Mar 14 2026 1:52 PM | Updated on Mar 14 2026 2:01 PM

Luxury Meets Smart Living The Rise of Apartments

దేశ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగంలో వినూత్న మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. చిన్న అపార్ట్‌మెంట్ల నుంచి ఆకాశహర్మ్యాలను నిర్మించే స్థాయికి ఎదిగింది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా మన నిర్మాణ రంగం అభివృద్ధి చెందుతోంది.

సాధారణంగా అపార్ట్‌మెంట్లకు అప్‌డేట్‌ వెర్షన్‌గా అపార్ట్‌మెంట్ల పోకడను బిల్డర్లు ప్రమోట్‌ చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా మెట్రో నగరాల్లోని యువ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, చిన్న కుటుంబాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. ‘యూ’ అంటే అప్‌గ్రేటెడ్‌ అని అర్థం వచ్చేలా ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్‌నకు శ్రీకారం చుట్టారు. సాధారణ ఫ్లాట్లలో ఉండే రొటీన్‌ సౌకర్యాల కంటే కాస్త భిన్నంగా హోటల్‌ తరహాలో లగ్జరీ, స్మార్ట్‌ ఫీచర్లను కలిపి అందించడమే ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్‌ ‘అప్‌’ర్ట్‌మెంట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ల ప్రధాన లక్ష్యం.

‘అప్‌’ర్ట్‌మెంట్‌ అంటే?
విల్లాలో నివాస అనుభూతిని అపార్ట్‌మెంట్లలో కల్పించడమే ఈ ‘అప్‌’ర్ట్‌మెంట్ల ప్రత్యేకత. గ్రీనరీతో పాటు వెల్‌నెస్‌ ఆధారిత వసతులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నేటి ఆహారపు, జీవనశైలి నేపథ్యంలో నివాసితులకు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కల్పించడం వీటి ఉద్దేశం. ప్లగ్‌ అండ్‌ ప్లే సదుపాయాలు..ఈ తరహా ప్రాజెక్ట్‌లలో ప్లగ్‌ అండే ప్లే తరహాలో సదుపాయాలుంటాయి.

కేవలం దుస్తులు, ఇతర అవసరమైన వస్తువుల్ని తీసుకెళ్తే చాలు.. ఫ్లాట్‌లోనే అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి. పూర్తిస్థాయిలో ఫర్నిచర్, మాడ్యులర్‌ కిచెన్, అత్యాధునిక ఎల్రక్టానిక్‌ గాడ్జెట్ల్‌తో ఈ గృహాలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాయి. అంతేకాకుండా సెంట్రలైజ్డ్‌ ఎయిర్‌ కండీషనర్, వాయిస్‌ కమాండ్‌తో పనిచేసే లైటింగ్‌ సిస్టమ్, ఫ్యాన్లు వంటి స్మార్ట్‌ హోమ్‌ టెక్నాలజీని అమరుస్తారు. వీటితో పాటు చాలా చోట్ల కామన్‌ వర్క్‌ ప్లేస్, మినీ జిమ్, లాండ్రీ సర్వీస్‌లను కూడా బిల్డర్లు ఈ నిర్మాణాల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు.

అధిక కార్పెట్‌ ఏరియా..
ప్రస్తుతం ఈ కొత్త ట్రెండ్‌ బెంగళూరు, హైదరాబాద్, ముంబై వంటి నగరాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రధానంగా స్టార్టప్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ కంపెనీలు, మోడ్రన్‌ యువ బిల్డర్లు వీటికి శ్రీకారం చుడుతున్నారు. ఈ అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్మాణంలో లే–అవుట్, ఫ్లాట్ల డిజైనింగ్‌ ప్రతి అంశంలోనూ లోతైన అధ్యయనం ఉంటుంది. ఇంటి లోపల కార్పెట్‌ ఏరియా సామర్థ్యం పెరిగేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటారు. సంప్రదాయ అపార్ట్‌మెంట్లతో పోలిస్తే ఈ తరహా యూనిట్లలో కార్పెట్‌ ఏరియా 4 శాతం అధికంగా ఉంటుంది.

ధర ఎక్కువే అయినా..
లేఅవుట్‌ విస్తీర్ణంలో పెద్దగానే ఉన్నప్పటికీ అపార్ట్‌మెంట్లను పరిమిత సంఖ్యలో నిర్మిస్తారు. నివాసితులకు ప్రైవసీతో పాటు అధిక వసతులను అనుభవించేందుకు వీలు కల్పిస్తారు. అపార్ట్‌మెంట్‌ బ్లాక్‌లు ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉండటంతో ఫ్లాట్లకు విస్తారమైన గాలి, వెలుతురు, సూర్యరశ్మి వస్తుంది. అలాగే కిటికీలో నుంచి చూస్తే కనుచూపు మేర పచ్చదనం, ఆహ్లాదకర వాతావరణం కనిపిస్తుంటుంది. దీంతో నివాసితులకు మానసిక, శారీరక సంతృప్తి చేకూరుతుంది.

సాధారణ అపార్ట్‌మెంట్లు, ఆకాశహర్మ్యలతో పోలిస్తే ఈ తరహా అపార్ట్‌మెంట్లలో ఫ్లాట్ల ధరలు కొంత ఎక్కువగానే ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వీటికి అద్దె డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉంటుంది. డబ్బులు ఉండి ఆధునిక సదుపాయాలు అనుభవించాలని కోరుకునే వారికి ఈ ఫ్లాట్లు అమితంగా నచ్చుతాయి. ఇందులో నిర్వహణ బాధ్యతలను చాలా వరకు బిల్డర్లే చూసుకుంటారు.

