డిజిటల్ విప్లవంలో దూసుకుపోతున్న భారత్లో ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన ‘స్టార్లింక్’ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ గురించి చర్చ సాగుతోంది. పందిరి వేస్తే గానీ నీడ రాదు అన్నట్లుగా, మొబైల్ టవర్లు లేదా ఫైబర్ కేబుళ్లు ఉంటే గానీ నెట్వర్క్ రాని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నేరుగా అంతరిక్షం నుంచే సిగ్నల్స్ అందించే ఉపగ్రహ ఇంటర్నెట్ ఒక అద్భుతంలా కనిపిస్తోంది. అయితే, భారత్లాంటి భారీ మార్కెట్కు స్టార్లింక్ అత్యవసరమా? లేక మన స్వదేశీ టెలికం దిగ్గజాలే ఈ అవసరాన్ని తీర్చగలవా? అనే విశ్లేషణ ఇప్పుడు తప్పనిసరి.
దేశంలో స్టార్లింక్ అవసరం నిజంగా ఉందా?
భారతదేశంలో పట్టణాలు, నగరాల్లో 5జీ సేవలు చేతిలో వైకుంఠంలా అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అడవులు, కొండ ప్రాంతాలు, సరిహద్దు గ్రామాల్లో పరిస్థితి అడివి కాచిన వెన్నెలగానే ఉంది. దట్టమైన భూభాగాల్లో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుళ్లు వేయడం లేదా టవర్లు నిర్మించడం ఆర్థికంగా భారంతో కూడుకున్న పని. ఇటువంటి భౌగోళిక ప్రతిబంధకాలు ఉన్న ప్రాంతాలకు శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఏకైక ప్రత్యమ్నాయం. విపత్తు సమయాల్లో సాధారణ టవర్లు కూలిపోయినా, శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుంది. ఈ రకంగా చూస్తే స్టార్లింక్ సేవలు భారత్లో అవసరమేనని కొందరు విశ్వసిస్తున్నారు.
స్వదేశీ సంస్థలు లేవా?
భారత్లో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసులు కూడా ఉన్నాయి. మన స్వదేశీ టెలికం దిగ్గజాలు ఇప్పటికే ఈ రేసులో ఉన్నాయి. భారతీ ఎయిర్టెల్, వన్వెబ్ భాగస్వామ్యంతో లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్ శాటిలైట్ నెట్వర్క్ను భారత్కు అందించేందుకు సన్నద్ధమైంది. రిలయన్స్ జియో లక్సెంబర్గ్ సంస్థ ఎస్ఈఎస్తో కలిసి జియో స్పేస్లింక్ ద్వారా శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ అందిచేందుకు సన్నాహాలు పూర్తి చేసింది. బీఎస్ఎన్ఎల్ కొండ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఉపగ్రహాల ద్వారా సేవలు అందిస్తోంది.
ధరలు గ్రామీణులకు అందుబాటులో ఉంటాయా?
ఇక్కడే అసలు ‘నెయ్యి తిన్న వాడు ఒకడైతే, మూతి నాకిన వాడు మరొకడు’ అన్న చందంగా పరిస్థితి తయారైంది. స్టార్లింక్ సర్వీసులకు నెలకు సుమారు రూ.6,000 నుంచి రూ.8,000 వరకు టారిఫ్లు ఉండొచ్చు(ఇది అంచనా మాత్రమే). పైగా ప్రారంభ పరికరాల (డిష్, రౌటర్) ధర దాదాపు రూ.30,000-రూ.35,000 వరకు ఉంటుందని అంచనా. మన దేశంలో ప్రతి నెలా సుమారు రూ.400లకే అపరిమిత డేటాను పొందుతున్న సగటు గ్రామీణ వినియోగదారుడికి ఈ ధరలు ఎండమావులే. దీనికి భిన్నంగా జియో, ఎయిర్టెల్లు భారతదేశంలో లభ్యమయ్యే స్పెక్ట్రమ్ ద్వారా ధరలను చౌకగా ఉంచగలవని కొందరు చెబుతున్నారు. బీ2బీ లేదా ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులకు తప్ప స్టార్లింక్ నేరుగా గ్రామీణ ప్రజలకు ఏమేరకు ఉపయోగపడుతుందో చూడాలి.
స్థానిక కంపెనీలు ఉన్నా స్టార్లింక్పై ఎందుకింత హైప్?
ఎలాన్ మస్క్ బ్రాండ్ ఇమేజ్, ఆయన వ్యూహాత్మక మార్కెటింగ్ దీనికి ప్రధాన కారణం. భూమికి కేవలం 550 కి.మీ ఎత్తులో వేలాది చిన్న ఉపగ్రహాలను నిలిపి లో-లేటెన్సీతో వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ అందించే స్టార్లింక్ సాంకేతికత గ్లోబల్ మార్కెట్లో నిరూపితమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాని సేవలు ప్రాచుర్యం పొందడం వల్ల భారత్లోనూ ఆ స్థాయిలో ఊహాగానాలు, క్రేజ్ ఏర్పడ్డాయి.
స్థానిక వనరులతోనే గ్రామీణ భారత్కు ఇంటర్నెట్ ఇవ్వలేమా?
కచ్చితంగా ఇవ్వవచ్చు! డిజిటల్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ కింద గ్రామ్నెట్, భారత్నెట్ ద్వారా లక్షలాది గ్రామాలకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ చేరుతోంది. కొండలు, అడవుల్లో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ను వై-ఫై హాట్స్పాట్గా మార్చి ఊరందరికీ పంచి ఇచ్చే పబ్లిక్ వై-ఫై నమూనాను అమలు చేయవచ్చు.
మన స్పేస్ రీసెర్చ్ సంస్థ ఇస్రో ఉపగ్రహాల వనరులను, స్థానిక స్పెక్ట్రమ్ను సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తే స్టార్లింక్ కంటే అత్యంత తక్కువ ధరకే ఇంటర్నెట్ అందించవచ్చని కొందరు నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారత్కు స్టార్లింక్ రాక పోటీని పెంచి, కమ్యూనికేషన్ రంగాన్ని మరింత వేగవంతం చేస్తుంది. అయితే ఇది సర్వరోగ నివారిణి కాదు. భవిష్యత్తులో స్టార్లింక్ భారత్లోకి వచ్చినా స్వదేశీ కంపెనీలను ప్రోత్సహిస్తూ, గ్రామీణ ఆర్థిక పరిస్థితులకు తగినట్లుగా ధరలను నియంత్రించినప్పుడే ‘అందరికీ ఇంటర్నెట్’ అనే లక్ష్యం నిజమైన రూపుదాల్చుతుంది.
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