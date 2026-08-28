 రూ.1 లక్ష పెట్టుబడికి.. రూ.44 లక్షల లాభం? | Rs 1 Lakh to Rs 44 Lakh in 5 Minutes Sensexs Wild Swing Sparks Trader Buzz | Sakshi
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రూ.1 లక్ష పెట్టుబడికి.. రూ.44 లక్షల లాభం?

Aug 28 2026 11:33 PM | Updated on Aug 28 2026 11:45 PM

Rs 1 Lakh to Rs 44 Lakh in 5 Minutes Sensexs Wild Swing Sparks Trader Buzz

గురువారం స్టాక్ మార్కెట్‌ ముగిసే సమయంలో సెన్సెక్స్‌లో ఒక్కసారిగా భారీ మార్పులు కనిపించాయి. దీంతో ట్రేడర్లలో దీనిపై చర్చ మొదలైంది. ఓ ట్రేడర్‌ ఎక్స్‌లో చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం.. సెన్సెక్స్‌ 76,500 పుట్ ఆప్షన్‌లో మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు రూ.1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి, 3.20 గంటలకు విక్రయించి ఉంటే దాదాపు రూ.44 లక్షల లాభం వచ్చేదని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇది కేవలం ఊహాత్మక లెక్క మాత్రమే. నిజంగా ఎవరో రూ.1 లక్ష పెట్టి రూ.44 లక్షలు సంపాదించారని భావించకూడదు. అంతేకాదు.. అసలు పోస్టులో 3.15 PMకు బదులుగా పొరపాటున 3.15 AM అని పేర్కొన్నారు.

సెన్సెక్స్‌లో అనూహ్య కదలికలు
నెలవారీ డెరివేటివ్స్ ఎక్స్‌పైరీ రోజున మార్కెట్‌ క్లోజింగ్‌ సమయంలో సెన్సెక్స్‌లో అనూహ్య కదలికలు చోటుచేసుకున్నాయి. మధ్యాహ్నం 3.17 గంటలకు సుమారు 77,200 వద్ద ఉన్న సెన్సెక్స్‌.. కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే 74,983 స్థాయికి పడిపోయింది. అంటే 2,000 పాయింట్లకు పైగా క్షీణించింది. ఆ తర్వాత అంతే వేగంగా కోలుకుని, మరో ఏడు నిమిషాల్లో దాదాపు 2,000 పాయింట్లు తిరిగి పుంజుకుంది. చివరకు సెన్సెక్స్‌ 76,934 వద్ద ముగిసింది. దీంతో బుధవారం ముగింపుతో పోలిస్తే 539 పాయింట్ల నష్టాన్ని నమోదు చేసింది.

కీలక షేర్లలోనూ భారీ మార్పులు
సెన్సెక్స్‌లో వచ్చిన ఈ కదలికలు ఇతర ప్రధాన షేర్లలోనూ కనిపించాయి. సెన్సెక్స్‌లో అత్యధిక వెయిటేజీ ఉన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌ షేరు సుమారు రూ.1,289 నుంచి రూ.1,250కి పడిపోయింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుని రూ.1,286 వద్ద ముగిసింది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐటీసీ, భారతి ఎయిర్‌టెల్ వంటి ప్రముఖ షేర్లలోనూ మార్కెట్‌ ముగిసే సమయంలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.

క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్‌పై ప్రశ్నలు
ఈ పరిణామాలతో బీఎస్‌ఈ ఇటీవల తీసుకొచ్చిన క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్ (CAS)పై కూడా చర్చ మొదలైంది. ఆగస్టు 3 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ విధానం ద్వారా మార్కెట్‌ ముగింపు ధరను మరింత పారదర్శకంగా నిర్ణయించడం, ధరల తారుమారుకు అవకాశం తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అయితే CAS ప్రారంభమైన తర్వాత మార్కెట్‌ చివరి 15 నిమిషాల్లో సెన్సెక్స్‌, నిఫ్టీల్లో అసాధారణ స్థాయిలో కదలికలు కనిపిస్తున్నాయన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

సెబీ చర్యలతో ఆసక్తి
ఇటీవల సెన్సెక్స్‌, దాని కీలక షేర్లకు సంబంధించిన ట్రేడింగ్‌లో అవకతవకలకు పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలపై సెబీ రెండు సంస్థలపై చర్యలు తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజా పరిణామాలు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. అయితే రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.44 లక్షల లాభం అన్నది ఒక ట్రేడర్‌ చేసిన హైపోతెటికల్‌ లెక్క మాత్రమే. వాస్తవ ట్రేడింగ్‌లో ఆ ధరకు ఆప్షన్‌ను కొనడం, సరైన సమయంలో విక్రయించడం, మార్కెట్‌లో లిక్విడిటీ ఉండటం వంటి అనేక అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే ఈ ఉదాహరణను ఖచ్చితమైన లేదా సులభమైన లాభ అవకాశంగా చూడకూడదు. పెట్టుబడిదారులు ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా గమనించాలి.

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