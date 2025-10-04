 మహీంద్రా థార్ మళ్లీ మార్కెట్‌లోకి.. కాస్త కొత్తగా.. | New Mahindra Thar Launched In India New Features Price And Specs | Sakshi
మహీంద్రా థార్ మళ్లీ మార్కెట్‌లోకి.. కాస్త కొత్తగా..

Oct 4 2025 2:26 PM | Updated on Oct 4 2025 3:44 PM

New Mahindra Thar Launched In India New Features Price And Specs

మహీంద్రా తన ప్రసిద్ధ ఆఫ్-రోడర్ అయిన థార్ (Mahindra Thar) రిఫ్రెష్ వేరియంట్‌ను (facelift) భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది. కొత్త థార్ ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధరను రూ. 9.99 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. ఈ అప్డేట్ మోడల్, థార్‌ కోర్ బాక్సీ డిజైన్, ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే, రోజువారీ వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అనేక సౌకర్యాలు, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు, కొంతమేర ఎక్స్టీరియర్మార్పులతో వచ్చింది.

ముఖ్యమైన అప్‌గ్రేడ్‌లు

ఇంటీరియర్‌లో పెద్దదైన 10.25-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్ (ఆండ్రాయిడ్ఆటో, యాపిల్కార్ప్లేసహా), రియర్ ఏసీ వెంట్స్, స్లైడింగ్ సెంటర్ ఆర్మ్ రెస్ట్, రీడిజైన్ అయిన డాష్‌బోర్డ్, కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, రీ-లొకేట్ చేసిన పవర్ విండో స్విచ్‌లు ఉన్నాయి.

ఇక ఎక్స్టీరియర్విషయానికి వస్తే బాడీ-కలర్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, వాషర్‌తో రియర్ వైపర్, స్పేర్ వీల్ హబ్‌లో పార్కింగ్ కెమెరా, కొత్తగా టాంగో రెడ్, బాటిల్ షిప్ గ్రే కలర్షేడ్లు కొత్త వేరియంట్లో అప్డేట్అయ్యాయి.

ఇంజిన్ & ట్రాన్స్‌మిషన్

థార్ మూడు ఇంజిన్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అవి.. 2.0-లీటర్ ఎంస్టాలిన్పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ ఎంహాక్డీజిల్, డీ117 సీఆర్డీఈ డీజిల్. ఇవి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలతో వస్తాయి. డ్రైవ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ఆర్డబ్ల్యూడీ, డ్రైవ్ లైన్ డిస్‌కనెక్ట్ ఫీచర్‌తో కూడిన 4x4 వేరియంట్లు ఉన్నాయి. వీటివల్ల థార్‌ను సిటీ వాహనంగానూ, వీకెండ్ ఆఫ్-రోడర్‌లాగానూ ఉపయోగించవచ్చు.

ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

ఎంట్రీ-లెవల్ ఏఎక్స్టీ ఆర్డబ్ల్యూడీ ఎమ్టీ ట్రిమ్ ధర రూ. 9.99 లక్షలు.

టాప్-ఎండ్ ఎల్ఎక్స్టీ 4డబ్ల్యూడీ ఏటీ ట్రిమ్ ధర రూ. 16.99 లక్షలు

4డబ్ల్యూడీ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ల ధర రూ. 16 లక్షలు

సౌకర్యం & ప్రాక్టికాలిటీ:

కొత్తగా A-పిల్లర్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్, ఇంధన మూతకు ఇంటీరియర్ ఓపనింగ్ మెకానిజం, అదనంగా యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్స్ వంటివి జోడించడం వల్ల రోజువారీ ఉపయోగంలో థార్ మరింత ప్రాక్టికల్‌గా మారింది.

