జర్మనీకి చెందిన లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఇండియా త్వరలో విడుదల చేయనున్న ఎలక్ట్రిక్ జీఎల్సీ (Electric GLC)కు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. అక్టోబర్ 5న ఆసక్తి నమోదు ప్రక్రియను ప్రారంభించిన 36 గంటల్లోనే 650కు పైగా ఆసక్తి వ్యక్తీకరణలు వచ్చాయి. నవంబర్ 4న భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీకి లాంచ్కు ముందే వినియోగదారుల నుంచి ఆదరణ లభించడం కంపెనీకి ప్రోత్సాహాన్నిస్తోంది. అయితే, ఈ ఆసక్తి నమోదులు పూర్తిస్థాయి బుకింగ్లు కావని గమనించాలి.
చకన్ ప్లాంట్లో తయారీ
మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఇండియా మహారాష్ట్రలోని పుణె సమీపంలో ఉన్న చకన్ ప్లాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ జీఎల్సీని స్థానికంగా అసెంబుల్ చేయనుంది. భారత్లో కంపెనీ తదుపరి తరం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సాంకేతికతతో రానున్న తొలి ఎస్యూవీగా ఇది నిలవనుంది. ఇక్కడ తొలుత జీఎల్సీ 400 4మాటిక్ (GLC 400 4MATIC) వేరియంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.
ఈ మోడల్ డెలివరీలు నవంబర్ మధ్య నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. తొలి విడత వాహనాల తర్వాత వచ్చే బ్యాచ్ల కోసం కూడా ఆసక్తి నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఆసక్తి నమోదు చేసుకున్న వినియోగదారులకు ఆర్డర్ స్థితి, డెలివరీకి సంబంధించిన అంచనా సమయాలపై సమాచారం అందించనుంది. అధీకృత డీలర్లు, కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.
ఒక్కసారి ఛార్జింగ్తో 715 కి.మీ.
ఎలక్ట్రిక్ జీఎల్సీ 400 4మాటిక్ అంతర్జాతీయ వెర్షన్లో 94 కిలోవాట్ అవర్ (kWh) బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. డబ్ల్యూఎల్టీపీ (WLTP) పరీక్షా ప్రమాణాల ప్రకారం ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 715 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ వ్యవస్థతో వచ్చే ఈ కారు గంటకు 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని కేవలం 4.3 సెకన్లలో అందుకోగలదని సంస్థ వెల్లడించింది.
ఛార్జింగ్ విషయంలోనూ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ అధునాతన సాంకేతికతను కలిగి ఉంది. అంతర్జాతీయ వెర్షన్ 330 కిలోవాట్ల వరకు డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. అనుకూలమైన ఛార్జింగ్ పరిస్థితుల్లో కేవలం 10 నిమిషాల్లో సుమారు 300 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి సరిపడా రేంజ్ని బ్యాటరీలో పొందవచ్చని మెర్సిడెస్ బెంజ్ చెబుతోంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఎలక్ట్రిక్ జీఎల్సీ ధరపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. అయితే, ఆటోమొబైల్ రంగ ప్రచురణల అంచనాల ప్రకారం దీని ఎక్స్షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.80 లక్షల నుంచి రూ.90 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చు. స్థానిక అసెంబ్లీ కారణంగా పూర్తిగా దిగుమతి చేసుకునే మోడళ్లతో పోలిస్తే ధర విషయంలో కొంత ప్రయోజనం లభించే అవకాశం ఉంది.