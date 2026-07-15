 ఈ రైలు ఎక్కాలంటే... ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిందే! | Japan Seven Stars in Kyushu Luxury Train Rs 17 lakh world most exclusive rail journey | Sakshi
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ఈ రైలు ఎక్కాలంటే... ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిందే!

Jul 15 2026 3:56 PM | Updated on Jul 15 2026 4:37 PM

Japan Seven Stars in Kyushu Luxury Train Rs 17 lakh world most exclusive rail journey

జపాన్ అంటే ప్రపంచానికి గుర్తొచ్చేది బుల్లెట్ రైళ్లు. గంటకు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లే షింకాన్సెన్‌ రైళ్లు అక్కడి రవాణా వ్యవస్థకు ప్రతీకగా నిలిచాయి. అయితే అదే జపాన్‌లో వేగానికి పూర్తిగా భిన్నమైన తత్వంతో నడిచే ఓ విలాసవంతమైన రైలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. అదే ‘సెవెన్ స్టార్స్ ఇన్ క్యుషు’ (Seven Stars in Kyushu). గమ్యస్థానానికి త్వరగా చేరుకోవడం కాదు.. ప్రయాణంలోని ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించడమే ఈ రైలు ప్రత్యేకత.

2013 అక్టోబర్‌ 15న జేఆర్‌ క్యుషు (JR Kyushu) ప్రారంభించిన ఈ లగ్జరీ స్లీపర్‌ రైలు జపాన్‌లో తొలి క్రూయిజ్‌-శైలి విలాసవంతమైన రైలుగా గుర్తింపు పొందింది. 2022లో దీన్ని మరింత ఆధునికంగా పునర్నిర్మించి టీ రూమ్‌, బార్‌ లౌంజ్‌, సలోన్‌ వంటి కొత్త సౌకర్యాలను జోడించారు. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ లగ్జరీ రైలు ప్రయాణాల్లో ఇది ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.

క్యుషు అందాలను ఆస్వాదించే ప్రత్యేక యాత్ర

ఈ రైలు ఫుకువోకాలోని హకాటా స్టేషన్‌ నుంచి బయలుదేరి మళ్లీ అక్కడికే చేరుతుంది. సీజన్‌ను బట్టి రెండు రకాల ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

  • 2 రోజులు – 1 రాత్రి: ఉత్తర క్యుషు ప్రాంతంలోని ప్రకృతి, స్థానిక వంటకాలు, గ్రామీణ సంస్కృతిని పరిచయం చేస్తుంది.

  • 4 రోజులు – 3 రాత్రులు: ఫుకువోకా, ఓయిటా, మియాజాకి, కగోషిమా, కుమామోటో, నాగసాకి తదితర ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణిస్తూ అగ్నిపర్వతాలు, సముద్రతీరాలు, హాట్‌ స్ప్రింగ్స్‌, చారిత్రక పట్టణాలు, కళాకారుల గ్రామాలను చూపిస్తుంది. ప్రతి సీజన్‌కు అనుగుణంగా మార్గంలో స్వల్ప మార్పులు చేస్తారు.

రూ.17 లక్షల వరకు టికెట్‌!

ఈ రైలులో ప్రయాణం చాలా ఖరీదైన వ్యవహారమే. సామాన్యులు ఇందులో ప్రయాణించలేరు. 2 రోజుల ప్యాకేజీకి ఒక్కొక్కరికి సుమారు 7 లక్షల నుంచి 16 లక్షల యెన్‌ల వరకు (దాదాపు రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.9.5 లక్షల వరకు) ఖర్చవుతుంది. అదే 4 రోజుల ప్యాకేజీ ఛార్జీ 13.5 లక్షల నుంచి 28.5 లక్షల యెన్ల వరకు (సుమారు రూ.8 లక్షల నుంచి రూ.17 లక్షల వరకు) ఉంటుంది.

ఈ టికెట్‌లోనే లగ్జరీ వసతి, అన్ని భోజనాలు, పానీయాలు, స్థానిక విహారయాత్రలు, ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఉంటాయి. సీజన్‌, క్యాబిన్‌ రకం ఆధారంగా ధరలు మారుతుంటాయి.

కళ్లు చెదిరే ప్రత్యేకతలు

ఈ రైలులో ప్రయాణికుల సంఖ్య చాలా పరిమితం. కొద్దిమందికే అవకాశం ఉండటంతో ప్రతి అతిథికి వ్యక్తిగత సేవలు అందిస్తారు. ప్రముఖ డిజైనర్‌ ‘ఈజీ మిటూకా’ రూపొందించిన ఇంటీరియర్స్‌లో సంప్రదాయ జపనీస్‌ చెక్క కళ, చేతితో తయారు చేసిన ఫర్నిచర్‌, ఆధునిక సౌకర్యాల సమ్మేళనం కనిపిస్తుంది. పెద్ద గాజు కిటికీల ద్వారా పర్వతాలు, సముద్రతీరాలు, అడవులు, గ్రామీణ ప్రాంతాల అందాలను ప్రశాంతంగా వీక్షించేలా రైలు నెమ్మదిగా ప్రయాణిస్తుంది.

ఫైవ్‌ స్టార్‌ హోటల్‌కు ఏమాత్రం తీసిపోని సూట్లు

ప్రతి సూట్‌లో విశాలమైన కిటికీలు, ప్రైవేట్‌ బాత్‌రూమ్‌, లాంజ్‌ స్పేస్‌, విలాసవంతమైన చెక్క అలంకరణలు ఉంటాయి. డీలక్స్‌ సూట్లలో మరింత విశాలమైన స్థలం, అద్భుతమైన వీక్షణలు, అధిక గోప్యత, ప్రీమియం ఫర్నిషింగ్స్‌ అందుబాటులో ఉంటాయి.

రుచుల పండుగ

ఈ రైలు ప్రయాణంలో భోజనం కూడా ప్రధాన ఆకర్షణే. క్యుషు ప్రాంతానికి చెందిన సీజనల్‌ సీఫుడ్‌, స్థానిక మాంసాహార వంటకాలు, తాజా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ప్రాంతీయ ప్రత్యేక వంటకాలు, జపనీస్‌ సాకేతో కూడిన మెనూను ప్రముఖ చెఫ్‌లు సిద్ధం చేస్తారు. ప్రతి సీజన్‌కు అనుగుణంగా మెనూ మారుతుంది.

రైలు బయటా ప్రత్యేక అనుభూతులు

ప్రయాణంలో భాగంగా ప్రయాణికులను చారిత్రక దేవాలయాలు, సంప్రదాయ కుండల తయారీ గ్రామాలు, హాట్‌ స్ప్రింగ్‌ రిసార్టులు, కళాకారుల వర్క్‌షాప్‌లు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలకు తీసుకెళ్తారు. దీంతో క్యుషు ప్రాంత సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను దగ్గరగా అనుభూతి చెందే అవకాశం లభిస్తుంది.

టికెట్‌ దొరకడం అంత ఈజీ కాదు

ఈ రైలుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ డిమాండ్‌ ఉంది. ప్రతి ట్రిప్‌లో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ప్రయాణించగలగడం వల్ల సాధారణ రిజర్వేషన్‌ కాకుండా అనేక సార్లు లాటరీ విధానంలో ప్రయాణికులను ఎంపిక చేస్తారు. అందుకే ఈ రైలులో ప్రయాణించడం ఎంతో అరుదైన అనుభవంగా భావిస్తారు.

మొత్తంగా ‘సెవెన్ స్టార్స్ ఇన్ క్యుషు’ కేవలం ఒక రైలు కాదు.. జపాన్‌ ప్రకృతి, సంస్కృతి, ఆతిథ్యం, వంటకాల్ని ఒకే ప్రయాణంలో అనుభూతి చెందే విలాసవంతమైన జీవనశైలి. లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చినా, జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఈ ప్రయాణం చేయాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న లగ్జరీ ట్రావెల్‌ ప్రేమికులు కలలు కంటుండటానికి ఇదే కారణం.

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