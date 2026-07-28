 అక్కడక్కడే కదలాడుతున్న మార్కెట్‌ సూచీలు | Indian Share Market Today Updates On July 28th 2026, Nifty, Sensex, Trade Flat, US Yields Rise Crude Hits 87 USD | Sakshi
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Stock Market Updates: అక్కడక్కడే కదలాడుతున్న మార్కెట్‌ సూచీలు

Jul 28 2026 9:37 AM | Updated on Jul 28 2026 10:10 AM

Indian Share Market Nifty Sensex Trade Flat US Yields Rise Crude Hits 87 USD

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం ఫ్లాట్‌గా కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:32 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 3 పాయింట్లు పెరిగి 23,996 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 17 పాయింట్లు పుంజుకొని 76,846 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.44

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 87.1 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.63 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.02 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.18 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 28-07-2026(time: 9:32 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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