 హైదరాబాద్‌లో మెరుగ్గా ఇళ్ల అమ్మకాలు | Hyderabad Real Estate Stays Resilient with Rising Home Sales | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో మెరుగ్గా ఇళ్ల అమ్మకాలు

Jan 8 2026 7:50 AM | Updated on Jan 8 2026 7:55 AM

Hyderabad Real Estate Stays Resilient with Rising Home Sales

హైదరాబాద్‌ మార్కెట్లో ఇళ్ల అమ్మకాలు గతేడాది మెరుగ్గా కొనసాగాయి. 2024తో పోల్చితే 4 శాతం పెరిగి 38,403 యూనిట్లకు చేరాయి. ఇళ్ల ధర చదరపు అడుగునకు (ఎస్‌ఎఫ్‌టీ) 13 శాతం పెరిగి రూ.6,271కు చేరుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా టాప్‌–8 నగరాల్లో చూస్తే మొత్తం మీద ఇళ్ల అమ్మకాలు గతేడాది ఒక శాతం తగ్గి 3,48,207 యూనిట్లకు పరిమితమయ్యాయి.

ఇళ్ల ధరలు మాత్రం ఎస్‌ఎఫ్‌టీకి 19 శాతం పెరిగాయి. రేట్లు పెరగడంతో డిమాండ్‌ నెమ్మదించినట్టు తెలుస్తోంది. అయినప్పటికీ గృహ రుణాలపై రేట్లు తగ్గడం, బలమైన ఆర్థిక వృద్ధితో ఇళ్ల డిమాండ్‌ను స్థిరంగా కొనసాగేలా చేసింది. ఈ వివరాలను రియల్‌ ఎస్టేట్‌ కన్సల్టెంట్‌ నైట్‌ఫ్రాంక్‌ విడుదల చేసింది. ప్రధాన ప్రాంతాల్లోని ఇళ్ల అమ్మకాల డేటా ఆధారంగా ఈ వివరాలు ప్రకటించింది.  

పట్టణాల వారీ..

  •     ముంబై మార్కెట్లో ఇళ్ల అమ్మకాలు ఒక శాతం పెరిగి 97,188 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చదరపు అడుగు ధర 7 శాతం పెరిగి రూ.8,856కు చేరింది.

  •     బెంగళూరులో ఇళ్ల విక్రయాలు ఎలాంటి మార్పు లేకుండా 55,373 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. ఇళ్ల ధర ఎస్‌ఎఫ్‌టీకి 12 శాతం పెరిగి రూ.7,388గా ఉంది.

  •     పుణెలో ఇళ్ల అమ్మకాలు 3 శాతం తగ్గి 50,881 యూనిట్లకు పరిమితమయ్యాయి. ఇక్కడ ధర 5 శాతం పెరిగి రూ.5,016కు చేరింది.

  •     ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్‌ మార్కెట్లో అమ్మకాలు 9 శాతం తగ్గి 52,452 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. ఇళ్ల ధర ఎస్‌ఎఫ్‌టీకి 19 శాతం ఎగసి రూ.60,28గా ఉంది.

  •     అహ్మదాబాద్‌లో విక్రయాలు 2 శాతం పెరిగి 18,752 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. ధర 3 శాతం పెరిగి రూ.3,197కు చేరింది.

  •     చెన్నైలో ఇళ్ల అమ్మకాలు 12 శాతం పెరిగాయి. 18,262 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇళ్ల ధర ఎస్‌ఎఫ్‌టీకి 7 శాతం వృద్ధితో రూ.5,135గా ఉంది.

  •     కోల్‌కతాలో అమ్మకాలు 3 శాతం పడిపోయి 16,896 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. ఇళ్ల ధర 6 శాతం పెరిగి ఎస్‌ఎఫ్‌టీకి రూ.4,037గా నమోదైంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

'మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు' ప్రీరిలీజ్‌లో చిరంజీవి ,వెంకీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

పూల స్కర్ట్‌లో ఆహా అనేలా జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Private Engineering And Degree College Associations Blame Chandrababu Govt 1
Video_icon

ఫీజు బకాయిలివ్వండి మహాప్రభో.. అప్పులతో నడపలేకపోతున్నాం..!
Tragic Road Accident In Rangareddy District 2
Video_icon

చెట్టును ఢీ కొట్టిన కారు.. నలుగురు విద్యార్థులు మృతి
Clash Between America And Russia Over Venezuela Oil Ships 3
Video_icon

"దొంగా.. మా నౌకలనే ఆపుతావా.." అమెరికాపై రష్యా ఆగ్రహం
Kethireddy Venkatarami Reddy Slams Chandrababu 4
Video_icon

ఇంట్లో దోమలను చంపలేడు కానీ పొలుసు పురుగును డ్రోన్ తో చంపుతాడు అంట
YSRCP Ambati Rambabu Comments On Nara Lokesh 5
Video_icon

వసూలు రాజా.. బాబు అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే ముందు లోకేష్ కు..
Advertisement
 