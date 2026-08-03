 దేశంలోనే అత్యధిక శ్రీమంతులున్న టాప్-10 ఇంటిపేర్లు | Hurun India Rich List 2026 Top 10 Surnames Controlling India Wealth | Sakshi
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దేశంలోనే అత్యధిక శ్రీమంతులున్న టాప్-10 ఇంటిపేర్లు

Aug 3 2026 2:50 PM | Updated on Aug 3 2026 2:52 PM

Hurun India Rich List 2026 Top 10 Surnames Controlling India Wealth

దేశ ఆర్థిక రంగాన్ని ఏలుతున్న దిగ్గజ వ్యాపార కుటుంబాలు, వారి వంశపారంపర్య వ్యాపార సామ్రాజ్యాల వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన వివరాలను ‘హూరున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026’ వెల్లడించింది. భారత్‌లోని అత్యంత శ్రీమంతుల జాబితాను నిశితంగా పరిశీలిస్తే అత్యధిక సంపద నిర్దిష్ట సామాజిక వర్గాలు, కొన్ని ప్రత్యేక ఇంటిపేర్లు కలిగిన కుటుంబాల చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమై ఉందని స్పష్టమవుతోంది.

‘హూరున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026’ ప్రకారం దేశంలో అత్యధిక సంపన్నులను కలిగి ఉన్న టాప్-10 ఇంటిపేర్ల వివరాలు

1. అగర్వాల్ (Agarwal): వేదాంత గ్రూప్ అనిల్ అగర్వాల్‌తో సహా అత్యధిక కుటుంబాలతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.

2. గుప్తా (Gupta): హావెల్స్ ఇండియా అనిల్ రాయ్ గుప్తా కుటుంబం ప్రధానంగా ఉంటూ అగర్వాల్‌లతో సమానంగా తొలి స్థానాన్ని పంచుకుంది.

3. పటేల్ (Patel): గుజరాత్ నేపథ్యమున్న పటేల్ కుటుంబాలు (జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ పంకజ్ పటేల్) మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి.

4. జైన్ (Jain): ఐనాక్స్ జీఎఫ్ఎల్ గ్రూప్ వివేక్ జైన్ తదితర కుటుంబాలు నాలుగో స్థానంలో నిలిచాయి.

5. మెహతా (Mehta): టోరెంట్ ఫార్మా మెహతా కుటుంబంతో సహా విభిన్న రంగాల్లో స్థిరపడ్డారు.

6. గోయెంకా (Goenka): మార్వాడీ వ్యాపార సామ్రాజ్యాలకు చెందిన సంజీవ్ గోయెంకా కుటుంబం ముఖ్యమైనది.

7. షా (Shah): ఫైన్ ఆర్గానిక్స్ లాంటి రసాయన, తయారీ రంగాల్లో విస్తరించిన కుటుంబాలు.

8. సింగ్ (Singh): డీఎల్‌ఎఫ్ రాజీవ్ సింగ్ వంటి ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజాల ప్రాతినిధ్యం.

9. రావు (Rao): తెలుగు రాష్ట్రాలు, దక్షిణ భారతదేశ ప్రాతినిధ్యంతో వ్యాపార కుటుంబాలు.

10. దోషి (Doshi): సమానమైన ఆర్థిక ప్రాబల్యంతో ముంబై, గుజరాత్ ఆధారిత వ్యాపార వేత్తలు.

అంబానీ, అదానీ వంటి ప్రముఖ వ్యక్తుల పేర్లు విడివిడిగా అగ్రస్థానాల్లో కనిపించినప్పటికీ ఇంటిపేర్ల పరంగా చూస్తే ఉత్తర, పశ్చిమ, దక్షిణ భారత దేశాల సాంప్రదాయ వ్యాపార వర్గాలదే పైచేయిగా ఉంది. తరాలుగా వస్తున్న కుటుంబ వ్యాపారాలు, బలమైన నెట్‌వర్కింగ్, వ్యాపార మెళకువలే వీరి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

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