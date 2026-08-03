 జూలైలో ఎక్కువమంది కొన్న కార్లు ఇవే.. | Top Selling Cars in India July 2026: WagonR, Creta, Brezza Lead Sales | Sakshi
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జూలైలో ఎక్కువమంది కొన్న కార్లు ఇవే..

Aug 3 2026 2:08 PM | Updated on Aug 3 2026 2:31 PM

Top-Selling Cars India July 2026 WagonR Creta Sales prices

భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో మిడిల్ క్లాస్ వాహనదారుల ఆదరణే పరమావధిగా మారుతీ సుజుకీ మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. జులై 2026 నెలవారీ కార్ల విక్రయాల గణాంకాల ప్రకారం.. ప్రముఖ హ్యాచ్‌బ్యాక్ మోడల్ మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్‌ఆర్ (Maruti Suzuki WagonR) దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఒక్క నెలలోనే కంపెనీ ఏకంగా 18,200 యూనిట్ల వ్యాగన్‌ఆర్ కార్లను విక్రయించింది.సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ (SIAM), వివిధ ఆటోమొబైల్ సంస్థల అధికారిక నివేదికల ప్రకారం గత జూలైలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 5 కార్లు ఏవో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జూలైలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 5 కార్లు

మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్‌ఆర్ (WagonR): 18,200 యూనిట్లు అమ్ముడుపోయి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. దీని మైలేజ్, తక్కువ బడ్జెట్, విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీని ధర (ఎక్స్‌షోరూం) రూ.5.54 లక్షలు - రూ.7.38 లక్షలు

హ్యుందాయ్ క్రెటా (Hyundai Creta): 17,500 యూనిట్ల విక్రయాలతో రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఎస్‌యూవీ (SUV) విభాగంలో ఇది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. దీని ధర (ఎక్స్‌షోరూం) రూ.11.00 లక్షలు - రూ.20.15 లక్షలు

మారుతీ సుజుకీ బ్రెజా (Brezza): 16,800 యూనిట్లు అమ్ముడై మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ముఖ్యంగా దీని సీఎన్‌జీ (CNG) వేరియంట్‌కు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ లభించింది. దీని ధర (ఎక్స్‌షోరూం) రూ.8.34 లక్షలు - రూ.14.14 లక్షలు

టాటా పంచ్ (Tata Punch): 16,100 యూనిట్ల అమ్మకాలతో నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ ఉండటం దీనికి ప్లస్ పాయింట్‌గా మారింది. దీని ధర (ఎక్స్‌షోరూం) రూ.6.13 లక్షలు - రూ.10.20 లక్షలు

మారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్ (Swift): కొత్త మార్పులతో వచ్చిన ఈ కారు 15,600 యూనిట్ల విక్రయాలతో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. దీని ధర (ఎక్స్‌షోరూం) రూ.6.49 లక్షలు - రూ.9.60 లక్షలు

వ్యాగన్‌ఆర్ ఇప్పటికీ హాట్ ఫేవరెట్ ఎందుకంటే.. 
గత కొన్నాళ్లుగా మార్కెట్‌లో ఎస్‌యూవీ (SUV)ల హవా నడుస్తున్నప్పటికీ, వ్యాగన్‌ఆర్ తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకోవడం విశేషం. ముఖ్యంగా పట్టణ రోడ్లలో సులువైన డ్రైవింగ్, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం (CNG ఆప్షన్ సహా), రీసేల్ వ్యాల్యూ, అందుబాటు ధరలు ఈ కారును సామాన్యుడి ఫేవరెట్ చాయిస్‌గా మార్చాయి.

మారుతీ సుజుకీ తిరుగులేని ఆధిపత్యం
మోడళ్ల వారీగానే కాకుండా, మొత్తం కార్ల కంపెనీల పరంగా చూస్తే మారుతీ సుజుకీ తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. జులై 2026లో ఒక్క దేశీయ మార్కెట్‌లోనే దాదాపు 2 లక్షల యూనిట్ల సేల్స్ నమోదు చేసింది.

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