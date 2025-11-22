 ‘ఆహార వృధా అంత ఎక్కువేం లేదు’ | Farm sector can maintain 4 pc growth over next 10 years NITI member | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘ఆహార వృధా అంత ఎక్కువేం లేదు’

Nov 22 2025 11:54 AM | Updated on Nov 22 2025 12:10 PM

Farm sector can maintain 4 pc growth over next 10 years NITI member

ప్రజల్లో అనుకుంటున్నట్టు మన దేశంలో ఆహార వృధా అంత ఎక్కువేం లేదని నీతి ఆయోగ్‌ సభ్యుడు రమేష్‌ చంద్‌ వ్యాఖ్యానించారు. పాలకు సంబంధించి వృధా కేవలం 0.5 శాతమే ఉన్నట్టు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతమున్న ఆహార వృధాలోనూ చాలా వరకు అరికట్టొచ్చని చెబుతూ.. ఇలా చేస్తే అది గోదాముల్లో పెట్టుబడులకు సైతం ప్రోత్సాహకరంగా మారుతుందన్నారు.  

దేశ వ్యవసాయ రంగం వచ్చే పదేళ్ల పాటు 4 శాతం వృద్ధి రేటును సులభంగానే సాధిస్తుందని రమేష్‌ చంద్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గోదాముల వసతులను పెంచుకోవాల్సి ఉందన్నారు. పీహెచ్‌డీ సీసీఐ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్‌ ఏటా 2.5 శాతం చొప్పున పెరుగుతున్నట్టు చెప్పారు. కనుక 4 శాతం వృద్ధి సాధ్యమేనన్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం జూన్‌ త్రైమాసికంలో (క్యూ1) వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి 3.7 శాతంగా ఉండడం గమనార్హం.

‘‘కానీ, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్‌ ఈ స్థాయిలో పెరగడం లేదు. కనుక ఈ ఉత్పత్తులను పరిశ్రమలు వినియోగించాలి. లేదంటే ఎగుమతి చేయాలి. ఎగుమతి మార్కెట్‌ను గుర్తించడం మెరుగైన ఆప్షన్‌ అవుతుంది’’అని రమేష్‌ చంద్‌ పేర్కొన్నారు.

బియ్యం, గోధుమలకు కావాల్సిన నిల్వ వసతుల్లో (గోదాములు) ఎలాంటి వ్యత్యాసం లేదంటూ.. అదే మొక్కజొన్న విషయంలో మాత్రం భిన్నంగా ఉంటుందన్నారు. నిర్ణీత పరిమాణానికి మించి నిల్వ చేయకూడదన్న చట్టం ఉంటే.. అలాంటి నియంత్రణలు గోదాముల నిర్మాణంపై పెట్టుబడులను ప్రభావితం చేస్తాయన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

‘రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి’ చిత్రం సక్సెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణ బిడ్డగా మెప్పించిన గోదావరి అమ్మాయి (ఫోటోలు)
photo 4

బాలయ్య ‘అఖండ-2 ’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

హైటెక్స్ లో 'తెలంగాణ-నార్త్ ఈస్ట్ కనెక్ట్' చిత్రోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Donald Trump Praises New York Mayor Zohran Mamdani 1
Video_icon

ఒక్కటైన బద్ధశత్రువులు.. వైట్ హౌస్ లో 45 నిమిషాలకు పైగా భేటీ అయిన ఇద్దరు నేతలు
Student unions Strong Warning to Lokesh on Medical College Privatization 2
Video_icon

Vijayawada: ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి తీరుతాం: విద్యార్థి సంఘాలు
Shocking Facts Revealed In iBomma Ravi Police Investigation 3
Video_icon

ఐబొమ్మ రవి 6 ఏళ్ల బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు ఇవ్వాలని బ్యాంకులకు లేఖలు
Peddireddy Ramachandra Reddy About Koti Santhakala Sekarana 4
Video_icon

Peddireddy: మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో జగన్ మళ్లీ సీఎం అవుతారు
President And Vice President Visit Puttaparthi for Sathya Sai Centenary 5
Video_icon

Puttaparthi: సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొననున్న రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి
Advertisement
 