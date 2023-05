ఈవీ కార్ల తయారీ విభాగంలో ఓ వెలుగు వెలుగుతున్న టెస్లా కంపెనీ సీఈవో ఎలాన్‌ మస్క్‌ను ప్రత్యర్ధి సంస్థ భయపెడుతోందా? కాబట్టే టెస్లా కార్లకు పోటీగా సదరు కంపెనీ ఉందని మస్క్‌ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారా? అంటే అందుకు సమాధానం అవుననే వినిపిస్తోంది.

2022లో ఎలక్ట్రిక్‌ కార్ల విభాగంలో అత్యదికంగా అమ్ముడు పోయిన బ్రాండ్ల జాబితాలో టెస్లా తొలిస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. టయోటా, హోండాలాంటి దిగ‍్గజ కంపెనీల కార్లను సైతం వెనక్కి నెట్టి ఆ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. కానీ మస్క్‌ చైనాకు చెందిన ఓ సంస్థ తయారు చేస్తున్న ఎలక్ట్రిక్‌ కార్లు..టెస్లా కార‍్లకు, బ్రాండ్‌ను మరింత ప్రమాదంలోకి నెట్టే అవకాశం ఉందని మస్క్‌ భావిస్తున్నారట?

What do you think of BYD?

Elon Musk starts laughing… have you seen their cars ?

pic.twitter.com/aSvcqmOAo8

