 కార్లు, బైక్‌లు.. బాగానే కొన్నారు.. | Auto Retail Sales Hit 28 2 Million Units in 2025 on GST 2 0 Boost | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కార్లు, బైక్‌లు.. బాగానే కొన్నారు..

Jan 7 2026 1:06 PM | Updated on Jan 7 2026 1:28 PM

Auto Retail Sales Hit 28 2 Million Units in 2025 on GST 2 0 Boost

దేశీయంగా ఆటో మొబైల్‌ రిటైల్‌ అమ్మకాల్లో మెరుగైన వృద్ధి నమోదైంది. అంతకుముందు ఏడాది(2024)తో పోలిస్తే 2025లో 8 శాతం మేర విక్రయాలు పెరిగాయి. ప్రథమార్ధమంతా మందగమనాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ..., జీఎస్‌టీ 2.0 అమలు తర్వాత వాహన విక్రయాలు పరుగులు పెట్టాయని ఆటో మొబైల్‌ సమాఖ్య(ఫాడా) పేర్కొంది. ఇందుకు సంబంధించి గణాంకాలు విడుదల చేసింది. 2024 క్యాలెండర్‌ ఇయర్‌లో 2,61,45,445 యూనిట్లు అమ్ముడవ్వగా.., 2025లో 2,81,61,228 యూనిట్లు మేర అమ్ముడయ్యాయని ఫాడా తెలిపింది.

2025లో విక్రయాలు ఇలా...,

  • 2024లో 40,79,532 ప్యాసింజర్‌ వాహనాలు అమ్ముడవగా.., 2025లో 10% వృద్ధితో 44,75,309 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.

  • టూవీలర్‌ అమ్మకాల్లో 7.24 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. 2024లో 1,89,24,815 యూనిట్లు అమ్ముడుపోగా.. 2025లో 2,02,95,650 యూనిట్లు విక్రయమయ్యాయి.

  • త్రిచక్ర వాహన అమ్మకాలు 2024లో 12,21,886 యూనిట్లు కాగా.. 2025లో 7.21 శాతం వృద్ధితో 13,09,953 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. వాణిజ్య వాహన విక్రయాలు 6.71% పెరిగి 10,09,654 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. 2024లో ఇవి 9,46,190 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి.

‘‘2025 ఏడాది దేశీయ ఆటో పరిశ్రమ ప్రయాణాన్ని రెండు దశలుగా అభివర్ణించవచ్చు. జనవరి నుంచి ఆగస్టు వరకు.... కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ప్రత్యక్ష పన్ను రాయితీలు, ఆర్‌బీఐ వడ్డీరేట్ల తగ్గింపు వంటి సానుకూలతలున్నప్పట్టకీ.., అమ్మకాలు స్తబ్దుగా సాగాయి. ఈ దశలో కస్టమర్లు కొనుగోళ్ల విషయంలో అప్రమత్తత వహించారు. అయితే సెప్టెంబర్‌ నుంచి పరిస్థితి మారింది. జీఎస్‌టీ 2.0 సవరణలో భాగంగా 350 సీసీ కన్నా తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైకులు, స్కూటర్లపై జీఎస్‌టీని 28% నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు. అలాగే పెట్రోల్‌ కార్లలో 1200 సీసీ కన్నా, డీజిల్‌ కార్లలో 1500 సీసీ కన్నా తక్కువ వాటిపై జీఎస్‌టీని 28% నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు. ప్రభావంతో సెప్టెంబర్‌ నుంచి డిసెంబర్‌ మధ్యకాలంలో వాహన విక్రయాలు గణనీయంగా పుంజుకున్నాయి’’ అని ఫాడా అధ్యక్షుడు సీఎస్‌ విఘ్నేశ్వర్‌ తెలిపారు.

వాహన పరిశ్రమ విద్యుదీకరణ(ఎలక్ట్రిఫికేషన్‌)వైపు అడుగులను 2025 ఏడాది స్వాగతించిందన్నారు. టూ వీలర్స్, పీవీ, సీవీ, త్రీ వీలర్స్‌ ఇలా అన్ని విభాగాల్లో ఈవీ వాటా గణనీయంగా పెరిగిందన్నారు. మొత్తంగా.. 2025 క్యాలెండర్‌ సంవత్సరం ఉత్సాహభరితంగా ముగిసిందన్నారు. ఈ ఏడాది(2026) అవుట్‌లుపై ఫాడా వివరణ ఇస్తూ .., ‘‘తొలి మూడు నెలల్లో రిటైల్‌ విక్రయాలకు ఢోకా లేదు. తాము నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం, 74.91% డీలర్లు వృద్ధి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నారు. జీఎస్‌టీ 2.0తో కొనుగోళ్ల సామర్థ్యం పెరగడం, పండుగలు, వివాహాల సీజన్, ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపులో కనిపించే కొనుగోళ్ల ప్రభావం డిమాండ్‌కు మద్దతునిస్తాయని అంచనా వేసింది. 

వాతావరణ శాఖ(ఐఎండీ) ముందస్తు అంచనాల ప్రకారం ఏడాది వర్షపాతం తగిన మోతాదులో ఉండొచ్చు. కావున గ్రామీణ ప్రాంతాల డిమాండ్‌ ఎలాగూ ఉంటుంది. స్థూల ఆర్థిక గణాంకాల దృష్ట్యా పరిశీలిస్తే... ఆర్‌బీఐ రెపో రేటు 5.25% వద్ద ఉండటం రుణ వ్యయాల విషయంలో అదనపు ఊరట లభిస్తోంది. అలాగే, వినియోగానికి పెద్దపీట వేసే విధంగా పన్ను రాయితీలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే బడ్జెట్‌ రావొచ్చంటూ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అలాంటి బడ్జెట్‌ అమలులోకి వస్తే, డ్రిస్కేషనరీ డిమాండ్‌ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. సరఫరా సరైన సమయానికి సరఫరా, ఫైనాన్స్‌ ప్రక్రియల వేగవంతం, డీలర్‌ నెట్‌వర్క్‌లో క్రమబద్ధమైన నిల్వ నిర్వహణ జరిగితే..., 2026లోనూ ఆటో అమ్మకాలు టాప్‌గేర్‌ దూసుకెళ్లే వీలుందని ఫాడా అంచనా వేసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘కార్ల్టన్ వెల్నెస్’ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా మృణాల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమలలో హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 4

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మాదాపూర్ లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Wife Killed Her Husband In Visakhapatnam 1
Video_icon

ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను కడతేర్చిన భార్య
Nampally Courts Shocking Verdict On iBomma Ravis Bail 2
Video_icon

నాంపల్లి కోర్టులో ఐ-బొమ్మ రవికి బిగ్ షాక్
Amaravati Farmers Demand To Minister Narayana For Agreement 3
Video_icon

మిమ్మల్ని నమ్మం సార్.. అగ్రిమెంట్ రాసి ఇస్తారా?
Actress Meenakshi Chaudhary Comments on Chiranjeevi And Vishwambhara Movie 4
Video_icon

చిరంజీవి, విశ్వంభర సినిమాపై నటి మీనాక్షి చౌదరి కామెంట్స్
Pakistan in Trouble: Unemployment Crisis and Its Dangerous Impact 5
Video_icon

ప్రమాదపుటంచుల్లో పాకిస్తాన్..!
Advertisement
 