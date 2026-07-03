 ఆడిట్ కమిటీలో ఎండీ సభ్యుడిగా ఉంటే ఏం జరగొచ్చు! | Audit Committee Dilemma Should the MD Be a Member or Just an Invitee | Sakshi
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ఆడిట్ కమిటీలో ఎండీ సభ్యుడిగా ఉంటే ఏం జరగొచ్చు!

Jul 3 2026 9:00 AM | Updated on Jul 3 2026 9:00 AM

Audit Committee Dilemma Should the MD Be a Member or Just an Invitee

కార్పొరేట్ రంగంలో పారదర్శకతకు, సమర్థవంతమైన నిర్వహణకు ఆడిట్ కమిటీ (ఏసీ) కీలకం. కంపెనీల చట్టం, సెబీ నిబంధనల ప్రకారం ఆడిట్ కమిటీలో మెజారిటీ సభ్యులు స్వతంత్ర డైరెక్టర్లు అయి ఉండాలి. అలాగే కమిటీ చైర్మన్ తప్పనిసరిగా స్వతంత్ర డైరెక్టరే కావాలి. ఆయనకు ఆర్థిక విషయాలపై పూర్తి అవగాహన ఉండాలి (చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కానవసరం లేదు). అయితే, కమిటీలోని మిగిలిన సభ్యులుగా ఎవరిని నియమించాలనే విషయమై భిన్నమైన పద్ధతులు వాడుకలో ఉన్నాయి. కొందరు నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ నాన్-ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్లను నియమిస్తే, మరికొందరు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లేదా హోల్-టైమ్ డైరెక్టర్‌లను సభ్యులుగా ఉంచుతారు. ఇంకొన్ని కంపెనీలు కేవలం స్వతంత్ర డైరెక్టర్లతోనే కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ఆడిట్ కమిటీలో కంపెనీ ఎండీ సభ్యుడిగా ఉండటం మంచిదా? లేదా కేవలం ఆహ్వానితుడిగా (ఇన్వైటీ) ఉండటం శ్రేయస్కరమా? అనే అంశంపై కార్పొరేట్ విశ్లేషకుల్లో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అంశాలను నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

సభ్యుడిగా ఎండీ: ప్రయోజనాలు - సవాళ్లు

కంపెనీల చట్టం ప్రకారం ఎండీ అనే వ్యక్తి కేవలం ఒక డైరెక్టర్ మాత్రమే కాదు, సంస్థ రోజువారీ నిర్వహణ బాధ్యతలను భుజాన వేసుకునే కీలక వ్యక్తి. ఆయనను ఆడిట్ కమిటీలో సభ్యుడిగా చేర్చడం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి.

  • ఆడిట్ కమిటీ ఎజెండాలోని చాలా అంశాలకు ఎండీ లేదా సీఎఫ్ఓ సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఎండీ స్వయంగా సభ్యుడిగా ఉంటే చర్చలు వేగంగా సాగుతాయి.

  • కంపెనీ ఆర్థిక నివేదికలపై ఎండీ సంతకం చేస్తారు. ఇన్వెస్టర్లు, అనలిస్టుల సమావేశాలను ఆయనే నడిపిస్తారు. అలాంటప్పుడు ఆడిట్ కమిటీలో సభ్యుడిగా కూర్చున్నప్పుడు ప్రయోజనాల ఘర్షణ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఉదాహరణకు: ఏదైనా ఆస్తి విలువ తగ్గింపు విషయంలో స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్లు, స్వతంత్ర డైరెక్టర్లు ఏకీభవించారనుకుందాం. కానీ ఎండీ మాత్రం వ్యాపార దృక్పథంతో అది అవసరం లేదని భావిస్తే.. సభ్యుడిగా ఆయన తన అభ్యంతరాన్ని ఎలా రికార్డు చేస్తారు? అక్కడ మెజారిటీ నిర్ణయమే చెల్లినప్పటికీ సభ్యుడిగా ఉన్న ఎండీకి అది కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితే.

ఆహ్వానితుడిగా (ఇన్వైటీ) ఉంటే కలిగే వెసులుబాటు

ఎండీ సభ్యుడిగా కాకుండా కేవలం ఆహ్వానితుడిగా కమిటీ సమావేశాలకు హాజరైతే సమీక్షలు మరింత పారదర్శకంగా సాగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

  • ఎండీ కేవలం ఆహ్వానితుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆడిటర్లు ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా సంస్థలోని లోటుపాట్లను, గ్రే-ఏరియాలను (సందేహాస్పద అంశాలను) కమిటీ ముందు ఉంచగలరు.

  • ఆహ్వానితుడిగా ఎండీ తన పరిధిలోని అంశాలపై స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వడానికి కట్టుబడి ఉంటారు. ప్రస్తుత ట్రెండ్ ప్రకారం.. చాలా లిస్టెడ్ కంపెనీలు సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ ఉద్యోగులను కేవలం ఆహ్వానితులుగా పిలుస్తూ ఎజెండా ప్రకారం వారి నుంచి సమాధానాలు రాబట్టే పద్ధతిని పాటిస్తున్నాయి.

కొన్ని ప్రముఖ లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం.. మెజారిటీ సంస్థలు ఎండీని ఆడిట్ కమిటీలో సభ్యుడిగా కాకుండా ఆహ్వానితుడిగా ఉంచడానికే మొగ్గు చూపుతున్నాయి. ఇది చర్చలు నిష్పాక్షికంగా సాగడానికి దోహదపడుతుందని తేలింది.

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