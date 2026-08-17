 అనంత్ అంబానీ ఔదార్యం.. ఇక్బాల్‌కు కొత్త ఆశలు! | 5 Years in a Pond Young Iqbal Gets New Hope in Mumbai | Sakshi
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అనంత్ అంబానీ ఔదార్యం.. ఇక్బాల్‌కు కొత్త ఆశలు!

Aug 17 2026 6:06 PM | Updated on Aug 17 2026 6:27 PM

5 Years in a Pond Young Iqbal Gets New Hope in Mumbai

చిన్న వయసులోనే అనారోగ్యం కారణంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని ముర్షిదాబాద్ జిల్లా బెల్దంగాకు చెందిన 16 ఏళ్ల బాలుడు ఇక్బాల్‌ జీవితం ఎంతో కష్టంగా మారింది. దాదాపు ఐదేళ్లుగా అతడికి చెరువులో ఉండటమే కొంత ఉపశమనాన్ని ఇచ్చేది. దీంతో సాధారణంగా పిల్లలు గడిపే బాల్యం, కుటుంబంతో ఉండే సమయం అన్నీ అతడికి దూరమయ్యాయి. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఇక్బాల్‌ పరిస్థితి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత అతడి కుటుంబంలోనూ ఆందోళన పెరిగింది.

ఇక్బాల్‌ పరిస్థితి గురించి.. విషయం వెలుగులోకి రావడంతో వైద్య నిపుణుల బృందం అతడి కేసును పరిశీలించింది. అతడికి ఉన్న అనారోగ్య పరిస్థితి, ఇప్పటివరకు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు, అవసరమైన చికిత్స వంటి అంశాలను నిపుణులు పరిశీలించారు. ప్రత్యేక వైద్య సేవలు అందిస్తే ఇక్బాల్‌కు మెరుగైన చికిత్స అందించే అవకాశం ఉందని భావించారు.

ఈ విషయం తెలిసిన అనంతరం అనంత్‌ అంబానీ సూచనలతో ఇక్బాల్‌ను ప్రత్యేక వైద్య చికిత్స కోసం ముంబైకి తరలించే ఏర్పాట్లు చేశారు. అతడిని ఎయిర్‌లిఫ్ట్‌ చేసి సర్‌ హెచ్‌.ఎన్‌. రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అక్కడ వైద్య నిపుణులు అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పూర్తిగా అంచనా వేసి, అవసరమైన ప్రత్యేక చికిత్స అందించనున్నారు.

ఇప్పటివరకు దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు చెరువులోనే ఉపశమనం వెతుక్కుంటూ గడిపిన ఇక్బాల్‌.. ఇప్పుడు దేశంలోని ప్రముఖ వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతడి కుటుంబానికి కూడా ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే విషయం. ఇక్బాల్‌కు మెరుగైన వైద్యం అందడంతో అతడి పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని కుటుంబ సభ్యులు ఆశిస్తున్నారు.

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