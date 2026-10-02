పెరిగిన హారియర్ ఈవీ ధర!

దేశంలోని పలు వాహన తయారీ సంస్థలు.. తమ వాహనాల ధరలను పెంచనున్న నేపథ్యంలో, టాటా మోటార్స్ కూడా ఇదే బాటలో అడుగులు వేసింది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కొత్త సవరణతో, టాటా హారియర్ ఈవీ ధర రూ. 11,000 వరకు పెరిగింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ. 21.79 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే.. ఈ ధరల పెంపు అన్ని వేరియంట్లలో ఒకేలా లేదు. కాగా.. టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ ధర ఇప్పుడు రూ. 30.54 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఇదిలా ఉండగా.. టాటా మోటార్స్ ఇటీవల తన BaaS ధరల కార్యక్రమాన్ని మొత్తం EV శ్రేణికి విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమం కింద, హారియర్ EV యొక్క ప్రారంభ ధరను రూ. 7.30 లక్షలు తగ్గించడంతో, దాని ప్రారంభ ధర రూ. 14.49 లక్షలకు చేరింది. దీనితో పాటు, ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ. 5.90 బ్యాటరీ అద్దె రుసుము కూడా ఉంటుంది.
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