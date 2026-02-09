 భారీ ధరకు ఫ్లాట్‌ కొనుగోలు చేసిన నటుడు | Actor Ishaan Khattar purchased luxury apartment in Mumbai | Sakshi
భారీ ధరకు ఫ్లాట్‌ కొనుగోలు చేసిన నటుడు

Feb 9 2026 12:30 PM | Updated on Feb 9 2026 12:30 PM

Actor Ishaan Khattar purchased luxury apartment in Mumbai

ముంబైలోని అత్యంత విలాసవంతమైన ప్రాంతమైన పాలి హిల్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు ఇషాన్ ఖట్టర్ పాలి హిల్‌లో ఉన్న ఒక ఖరీదైన ఫ్లాట్‌ను దాదాపు రూ.29.4 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల ప్రకారం.. ఈ విలాసవంతమైన ఫ్లాట్ పాలి హిల్‌లోని నవ్రోజ్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉంది.

ఈ లావాదేవీకి సంబంధించిన వివరాలు..

విక్రయ ధర: రూ.29.37 కోట్లు

రిజిస్ట్రేషన్ తేదీ: ఫిబ్రవరి 5, 2026

స్టాంప్ డ్యూటీ: రూ.1.76 కోట్లు

అమ్మినవారు: కపిల్ ఎం.మహతానీ

ఈ అపార్ట్‌మెంట్ 2,989.05 చదరపు అడుగుల కార్పెట్ విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంది. మార్కెట్‌లో పలికిన ధర ప్రకారం చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.98,000 చొప్పున ఈ డీల్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బాంద్రా, పాలి హిల్ మైక్రో మార్కెట్లలో ఉన్న రేట్లకు అనుగుణంగానే ఈ ధర నిర్ణయించారు. ముంబైలోని పశ్చిమ శివారు ప్రాంతాల్లో బాంద్రాలోని పాలి హిల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనది. బాలీవుడ్ ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు, అధిక నికర విలువ కలిగిన వ్యక్తులు (హెచ్‌ఎన్‌ఐ) ఇక్కడ నివసించడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ ప్రాంతంలో లగ్జరీ అపార్ట్‌మెంట్ల ధరలు చదరపు అడుగుకు రూ.80,000 నుంచి రూ.1.30 లక్షల వరకు పలుకుతున్నాయి.

