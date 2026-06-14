 ఈ రాశి వారికి ఆస్తి లాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 14-06-2026 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ఆస్తి లాభం

Jun 14 2026 4:01 AM | Updated on Jun 14 2026 4:01 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 14-06-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం, తిథి: బ.చతుర్దశి ఉ.11.43 వరకు, తదుపరి అమావాస్య, నక్షత్రం: రోహిణి రా.10.49 వరకు, తదుపరి మృగశిర, వర్జ్యం: ప.3.20 నుండి 4.48 వరకు, తదుపరి తె.4.01 నుండి 5.29 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం), దుర్ముహూర్తం: సా.4.45 నుండి 5.38 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.7.48 నుండి 9.14 వరకు.

సూర్యోదయం : 5.28
సూర్యాస్తమయం : 6.30
రాహుకాలం : సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు 

మేషం...  ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ప్రయాణాలలో మార్పులు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. అనుకోనిసంఘటనలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.

వృషభం....  సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. విద్యార్థులకు శుభవార్తలు. ఆకస్మిక ధనలాభం. నూతన పరిచయాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.

మిథునం....  మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబసమస్యలు. అనారోగ్యం. పనులు వాయిదా. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు.

కర్కాటకం.....  పనులు సాఫీగా పూర్తి చేస్తారు. ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. వస్తు, వస్త్రలాభాలు. ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పురోగతి.

సింహం....  బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.

కన్య.......  పనుల్లో ఆటంకాలు. వ్యవహారాలు ముందుకు సాగవు. మిత్రులతో విభేదాలు. అనారోగ్యం. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు.

తుల....  రుణయత్నాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

వృశ్చికం......  నూతన పరిచయాలు. ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.

ధనుస్సు....  సంఘంలో గౌరవం. ఆస్తి వివాదాలు. పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.

మకరం....  పనుల్లో అవాంతరాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. దైవదర్శనాలు. ముఖ్య నిర్ణయాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.

కుంభం....  వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. శ్రమ తప్పదు. మిత్రులు, బంధువులతో వివాదాలు. ఆరోగ్య సమస్యలు.  ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.

మీనం...  ప్రముఖులతో పరిచయాలు. సంఘంలో ఆదరణ. పనులు చకచకా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సఖ్యత. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో జోరు వాన (ఫొటోలు)
photo 2

ఆకట్టుకున్న యుద్ధ విమానాల విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 3

పచ్చని కొండల్లో శ్రీలీల జాలీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘రావు బహదూర్’ సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'ఓ..!సుకుమారి' టీజర్ విడుదల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Advocate Bala's Shocking Comments on Nandu's World Couple US Visa Scam 1
Video_icon

నంధుస్ కపుల్ ని ఏమి చెయ్యలేరు..
Chiranjeevi's Exclusive Conversation with Peddi Team 2
Video_icon

పెద్ది టీంను అభినందించిన చిరంజీవి, బుచ్చి బాబుకు ప్రత్యేక అభినందనలు
Rajahmundry House Demolition 3
Video_icon

"రాత్రికి రాత్రే ఇళ్లన్నీ కూల్చేశారు..! రాజమండ్రిలో పేదల కన్నీరు
Advocate Bala Shocking Comments on Nandhu's World Scam 4
Video_icon

అసలు ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా..? అడ్వకేట్ బాల షాకింగ్ కామెంట్స్!
TDP Leader Sensational Comments on Nara Lokesh 5
Video_icon

తప్పెవరిదో తెలుసుకో... టీడీపీ నేత ఆవేదన
Advertisement
 