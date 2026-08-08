 ఏజెన్సీ బంద్‌.. పాడేరులో ఉద్రిక్తత.. | YSRCP Backs Agency Bandh In AP Over GO No.3 Restoration And 1/70 Act Implementation, Check More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏజెన్సీ బంద్‌.. పాడేరులో ఉద్రిక్తత..

Aug 8 2026 7:04 AM | Updated on Aug 8 2026 10:39 AM

YSRCP Support For Agency Bandh In AP Over Go No-3 Updates

ఏజెన్సీ బంద్‌ అప్‌డేట్స్‌..

  • పాడేరు బస్ డిపో ముందు ఉద్రిక్తత.
  • బంద్‌పై పోలీసుల ఉక్కు పాదం..
  • బంద్‌ను విచ్ఛిన్నం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కుట్ర.
  • బంద్ నేపథ్యంలో వందలాది మంది పోలీసులు మోహరింపు.
  • బస్ స్టేషన్ ముందు జేఏసీ నేతలు నిరసన..
  • జేఏసీ నేతలను నెట్టివేసిన పోలీసులు..
  • దగ్గరుండి ఆర్టీసీ బస్సులను నడిపిస్తున్న పోలీసులు.
  • పోలీసులు తీరుపై మండిపడుతున్న జేఏసీ నేతలు.

పోలవరం జిల్లా..

  • గిరిజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మన్యం బంద్‌కు పిలుపు...
  • ఏజెన్సీలో గిరిజనేతరుల ఆక్రమణలను అడ్డుకోవడం వంటి ప్రధాన డిమాండ్లతో రోడ్డెక్కిన గిరిజనులు..
  • ఏజెన్సీలో పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ అంతరాయం.


పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా..

  • జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మండలాలలో గిరిజన బంద్ ప్రభావం.
  • గుమ్మలక్ష్మి పురంలో మూత పడ్డ దుకాణలు.
  • నిలిపేసిన ఆర్టీసీ బస్సుల రాకపోకలు..

👉ఏపీలో 1/70 చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాలని, జీఓ నంబర్‌-3ను పునరుద్ధరించాలనే డిమాండ్లతో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో బంద్‌ కొనసాగుతోంది. బంద్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించింది. మన్యం బంద్‌ నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.

👉బంద్‌ను విచ్ఛిన్నం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని జేఏసీ నేతలు ఆరోపించారు. వ్యాపారులు బంద్‌కు సహకరించకుండా పోలీసులు, అధికారులు సంప్రదింపులు జరిపారని, షాపులను యథావిధిగా తెరవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారని వారు పేర్కొన్నారు. అయితే బంద్‌కు సహకరిస్తామని పలువురు వ్యాపారులు, వర్తకులు స్పష్టం చేసినట్లు తెలిపారు.

👉జీఓ నంబర్‌-3ను పునరుద్ధరిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గతంలో హామీ ఇచ్చారని, ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని జేఏసీ నేతలు డిమాండ్‌ చేశారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 100 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని, అల్లూరి జిల్లాను జోన్‌-1లో కొనసాగించాలని కోరారు. అలాగే 1/70 చట్టంపై సుప్రీంకోర్టులో కౌంటర్‌ అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయాలని, గిరిజన చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. 

👉బాక్సైట్‌ తవ్వకాలకు అనుమతులు నిలిపివేయడంతో పాటు హైడ్రో పవర్‌ ప్రాజెక్టులకు ఇచ్చిన అనుమతులను రద్దు చేయాలని కోరారు. ఏజెన్సీ బంద్‌కు అన్ని వర్గాల ప్రజలు సహకరిస్తున్నారని జేఏసీ నేతలు తెలిపారు. పోలీసు బలగాలను భారీగా మోహరించి బంద్‌ను విచ్ఛిన్నం చేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తోందని వారు ఆరోపించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వేశ్య పాత్రలో అదరగొట్టిన వామికా గబ్బి.. ఈ బ్యూటీ బ్యాగ్‌గ్రౌండ్‌ తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

సూర్య ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ మూవీ HD స్టిల్స్
photo 3

హైదరాబాద్ : అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించిన కొణిదెల నిహారిక .. ఫొటోలు వైరల్
photo 4

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన ‘కాంతారా’ ఫేమ్‌ రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘కొరియన్‌ కనకరాజు’ సినిమా సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
114 Rafale Jet Deal Multi Role Fighter Aircraft 1
Video_icon

రఫేల్ ది గేమ్ చేంజర్
Lakshmi Parvathi Slams Chandrababu 2
Video_icon

నీ కంటే అడుక్కున్నవాడు నయం..! బాబు,లోకేష్ ని ఏకిపారేసిన లక్ష్మీ పార్వతి
Sake Sailajanath On DSC Scam 3
Video_icon

అన్యాయం జరిగిన వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిందే
RBI Issues Key Directions on Personal Loan EMI Recovery 4
Video_icon

లోన్ తీసుకున్నారా? ఇక EMI వేధింపులు ఉండవు
Medico Priyanka’s Health Condition Critical 5
Video_icon

కండిషన్ క్రిటికల్ చివరి ప్రయత్నాలు
Advertisement
 