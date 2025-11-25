పులివెందుల చేరుకున్న వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి, వైఎస్సార్ జిల్లా: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డి పులివెందుల చేరుకున్నారు. హెలిప్యాడ్ నుంచి నేరుగా తన క్యాంప్ ఆఫీస్కి చేరుకున్న ఆయన అక్కడ ప్రజాదర్బార్ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజలు, కార్యకర్తల నుంచి సమస్యలను తెలుసుకుంటున్నారు. జగన్ రాకతో అక్కడ కోలాహలం నెలకొంది.
సొంత నియోజకవర్గంలో వైఎస్ జగన్ మూడు రోజుల వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. ఇవాళ ప్రజా దర్బార్కు పరిమితం కానున్న ఆయన.. రేపు అరటి పంటలను పరిశీలించి రైతులను పరామర్శించనున్నారు. టన్ను అరటి ధర 25 వేల నుంచి 2 వేలకు పడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో ధరల్లేక అరటి రైతులు అవస్థలు పడుతున్నారు. అలాగే పులివెందులలో పలు కార్యక్రమాలకు వైఎస్ జగన్ హాజరుకానున్నారని పార్టీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.