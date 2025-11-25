 ‘పరకామణి కేసులో నన్ను ఇరికించాలనే దుష్టచతుష్టయం ప్రయత్నం’ | Bhumana Interesting Comments On Parakamani Case CID Inquiry | Sakshi
‘పరకామణి కేసులో నన్ను ఇరికించాలనే దుష్టచతుష్టయం ప్రయత్నం’

Nov 25 2025 4:12 PM | Updated on Nov 25 2025 4:12 PM

Bhumana Interesting Comments On Parakamani Case CID Inquiry

సాక్షి, తిరుపతి: పరకామణి చోరీ కేసులో నోటీసులు అందుకున్న వైఎస్సార్‌సీపీ కీలక నేత, టీటీడీ మాజీ చైర్మన్‌ భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి మంగళవారం సాయంత్రం సిట్‌ విచారణకు హాజరయ్యారు. అయితే.. అదికారుల ముందుకు వెళ్లే ముందు ఆయన మీడియాతో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

నాకు ఈ కేసుకు  భూమికి, నక్షత్ర మండలానికి ఉన్నంత వ్యత్యాసం ఉంది. నన్ను ఈ కేసులో ఇరికించాలని దుష్టచతుష్టయం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. నారా లోకేష్‌, టీటీడీ చైర్మన్‌ బీఆర్ నాయుడు, వర్ల రామయ్య, పట్టాభిలు నన్ను కచ్చితంగా విచారణ చెయ్యాలని అధికారులపై ఒత్తిడి చేశారు. ఆ ఒత్తిడి భరించలేకనే అధికారులు నన్ను పిలిచారు. అయినను పోయి రావలె హస్తినకు. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని మోసే పిచ్చి శునకాలు అక్షరాల విరోచనాలతో తమ పత్రికను నింపేశాయి’’ అని భూమన అన్నారు. 

