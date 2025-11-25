తాడేపల్లి: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి తెచ్చిన వ్యవస్థలను కొనసాగించి ఉంటే రైతులకు మంచి జరిగేదన్నారు పార్టీ రాష్ట్ర కో-ఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థలు లేక తుపాన్ కారణంగా నష్టపోయిన రైతుల పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారిందన్నారు. తుపాన్తో నష్టపోయిన రైతులను చంద్రబాబు ఆదుకోలేదని సజ్జల ధ్వజమెత్తారు.
ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని రైతులకు దగ్గరు చంద్రబాబు వెళ్తారని సజ్జల ప్రశ్నించారు. గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు అల్లాడిపోతున్నారని, ఇదంతా చంద్రబాబు నిర్వాకం వల్లేనని సజ్జల మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రైతుల సంక్షేమంపై వైఎస్ జగన్ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారని తాడేపల్లి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన సజ్జల స్పష్టం చేశారు.
మాపై విష ప్రచారం చేస్తూనే ాళ్ల అబద్ధాలు, మోసాలను కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. లిక్కర్ స్కామ్ అన్నారు.. ఇప్పటివరకూ ఏమైనా ేతేలిందా?, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను సిట్ పాటించడం ేలేదు. కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే వైఎస్సార్సీపీపై తప్పుడు కేసులు. చంద్రబాబుకు ప్రజలు ుబుద్ధి చెప్పే రోజు దగ్గర్లోనే ఉంది చంద్రబాబు తీరును ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. కుట్ర సిద్ధాంతంతో చంద్రబాబు పాలన చేస్తున్నారు