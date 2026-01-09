 రాయవరంలో చంద్రబాబుకి పరాభవం | Perni Nani Slams Chandrababus Rayavaram Comments | Sakshi
రాయవరంలో చంద్రబాబుకి పరాభవం

Jan 9 2026 6:21 PM | Updated on Jan 9 2026 6:34 PM

Perni Nani Slams Chandrababus Rayavaram Comments

సాక్షి, తాడేపల్లి: కూటమి నేతలు వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డిపై విషం చిమ్మడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని.. అందుకే పచ్చి అబద్ధాలు ఆడుతున్నారని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మండిపడ్డారు. రాయవరం సభలో సీఎం చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై పేర్ని నాని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. 

రాయవరంలో పాస్‌ పుస్తకాల పంపిణీ పేరిట చంద్రబాబు హంగామా చేశారు. కానీ, చివరకు ఏమైంది.. పరాభవం ఎదురైంది. పాస్‌ బుక్‌లు ఇవ్వలేదని స్వయంగా సీఎంకే రైతులు చెప్పారు. అయినా కూడా వైఎస్‌ జగన్‌పై విషం చిమ్మడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. చంద్రబాబు, లోకేష్‌, పవన్‌లు జగన్‌ కోటి రాస్తూ.. పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు. అందుకే వాళ్లను ప్రజలు నమ్మడం లేదు. 

చంద్రబాబు బరితెగించి మాట్లాడుతున్నారు. 2018లో చంద్రబాబు కొత్త నిబంధనలు తెచ్చారు. 22(A)లో భూముల్ని పెట్టి రైతులని ఇబ్బంది పెట్టారు. ఆయన హయాంలోనే రైతులకు ఇబ్బందుల ఎదురయ్యాయి. ఈ విషయంలో చంద్రబాబుతో చర్చకు సిద్ధం అని పేర్ని నాని స్పష్టం చేశారు.

చంద్రబాబు హయాంలోనే భూ రికార్డుల్లో చాలా అక్రమాలు జరిగాయి. ఆయన చెప్పే మాటలకు ఆయనకే నమ్మకం ఉండదు. కుటుంబ సభ్యులతో చంద్రబాబుకే తగాదాలు ఉన్నాయి. ఎన్డీఆర్‌ ఆస్తుల్ని లాక్కున్నది ఎవరు?. నిమ్మకూరులో ఎన్టీఆర్‌ భూములు తీసుకున్నది ఎవరో చెప్పాలి?.

వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో వైఎస్‌ జగన్‌ చేపట్టిన భూసర్వే ఒక చరిత్ర. 31 లక్షల మందికి వైఎస్‌ జగన్‌ ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చారు.  జగన్‌ చేపట్టిన భూ సర్వేనే.. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోంది. అనేక ప్రభుత్వ సర్టిఫికెట్లపై చంద్రబాబు ఫొటోలు పెట్టారు.  పాస్‌ బుక్కులపై క్యూఆర్‌ కోడ్‌ సిస్టమ్‌ తీసుకొచ్చిందే వైఎస్‌ జగన్‌. దానిని కూడా కూటమి కొనసాగిస్తోంది. మరి కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక.. భూ సర్వేలు, పాస్‌ బుక్కుల విషయంలో ఏం మార్పులు చేశారో చెప్పాలి. పాసు పుస్తకాల ప్రింటింగ్‌లో కూడా కూటమి నేతలు కక్కుర్తి పడి కమీషన్లు తీసుకుంటున్నారు. 

చంద్రబాబు ఆరు అడుగుల గురివింద గింజ. త్రిబుల్‌​ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌తో రాష్ట్రానికి ఏం ఒరిగిందో చెప్పాలి?. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌తో తట్టెడు మట్టి, చెంబెడు నీళ్లు మిగిలాయి. కూటమి నేతలు రికార్డు స్థాయిలో అప్పులు చేశామని సంబురాలు చేసుకోవచ్చు అంటూ పేర్ని నాని ఎద్దేవా చేశారు.

