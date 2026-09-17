 వైఎస్‌ జగన్‌ అధ్యక్షతన వైఎస్సార్‌సీపీ కీలక సమావేశం | YS Jagan To Hold Key Zoom Meeting With Party Leaders Over Drought And Water Shortage, Check Out Highlights Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైఎస్‌ జగన్‌ అధ్యక్షతన వైఎస్సార్‌సీపీ కీలక సమావేశం

Sep 17 2026 10:55 AM | Updated on Sep 17 2026 11:08 AM

YS Jagan Zoom Meeting With Party Key Leaders speech News Updates

సాక్షి, తాడేపల్లి: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి నేడు పార్టీ ముఖ్య నేతలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశానికి పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు, రీజనల్‌ కో–ఆర్డినేటర్లు, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు హాజరుకానున్నారు.

జూమ్‌ ద్వారా జరగబోయే ఈ భేటీలో.. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని కరువు పరిస్థితులు, పలు ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న నీటి ఎద్దడిపై నేతల నుంచి వివరాలను వైఎస్‌ జగన్‌ తెలుసుకోనున్నట్లు సమాచారం.

అలాగే ప్రజలకు ఎదురవుతున్న ఇతర సమస్యలు, ఆయా జిల్లాల్లోని తాజా పరిస్థితులపైనా పార్టీ నేతలతో ఆయన చర్చించే అవకాశం ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజా సమస్యలను గుర్తించి.. వాటిపై పార్టీ తరఫున చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై కూడా సమావేశంలో దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. జిల్లాల వారీగా పరిస్థితులు, ప్రజల నుంచి వస్తున్న ఫిర్యాదులు, స్థానికంగా పార్టీ కార్యకలాపాలపై కూడా నేతలతో జగన్‌ సమీక్షించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: కొండ పైనా క్రెడిట్‌ చోరీనా?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పదేళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

సందడిగా సమంత సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : అబ్బా భలే ఉన్నాడే... గణేశుడు (ఫొటోలు)
photo 4

'ధురంధర్' భామ ఆయేషా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆషికా.. బార్బీ డాల్‌కి ఏం తక్కువ కాదు! (ఫొటోలు)

Video

View all
Default image
Video_icon

ఖమ్మం జిల్లాలో దారుణం.. చిన్నారులతో కలిసి పురుగుల మందు తాగిన తండ్రి
Rinku Singh And MP Priya Sarojs Wedding Date Fixed 2
Video_icon

రింకు సింగ్ పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్.. ఎక్కడంటే?
Suriya And Jyothika Second Time Marriage 3
Video_icon

మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్న జ్యోతిక ,సూర్య

Janasena Big Shock To TDP Cadre In Pithapuram 4
Video_icon

పిఠాపురంలో టీడీపీకి జనసేన షాక్!
Perni Kittu Mass Warning To Kollu Ravindra 5
Video_icon

నీకు నమస్కారం పెట్టకపోతే కొట్టేస్తావా..? కొల్లు రవీంద్ర అనిభావిస్తావ్..!

Advertisement
 