 ఎస్పీ బాలుకు వైఎస్ జగన్ నివాళి | YS Jagan Pays Tributes To Singer SP Balu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎస్పీ బాలుకు వైఎస్ జగన్ నివాళి

Sep 25 2026 10:22 AM | Updated on Sep 25 2026 10:31 AM

YS Jagan Pays Tributes To Singer SP Balu

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు గాన గంధర్వుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వర్ధంతి. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌.. ఎస్పీ బాలుకు నివాళి అర్పించారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా..‘తన అద్భుతమైన గాత్రంతో పాటకు ప్రాణం పోసి.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది హృదయాల్లో.. చిరస్థాయిగా నిలిచిన మహా గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం.

తెలుగుతో పాటు ఎన్నో భాషల్లో వేలాది పాటలు పాడి, భారతీయ సంగీత ప్రపంచంలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించుకున్న ఆయన మన తెలుగు జాతికి గర్వకారణం. నేడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులర్పిస్తున్నాను’ అని పోస్టు చేశారు.

ఇదీ చదవండి: రెడ్‌బుక్‌ పాలనలో మరో అంకం..

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫరియా అబ్దుల్లా ‘సిగ్మా’ సినిమా (ఫొటోలు)
photo 3

వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా అతలాకుతలం (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధం (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ రాధ ఇంట గణనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు.. ఫోటోలు

Video

View all
Pulivarthi Nani Followers Warning To Police In Police Station 1
Video_icon

చంద్రబాబుకైనా చెప్పుకో.. పోలీస్ స్టేషన్ లో పులివర్తి నాని అనుచరుల రౌడీయిజం
Advocate Kanakadurga Reaction On Supreme Court Comments On Sai Krishna Case 2
Video_icon

బూడిదైన ఇవ్వండి అంటే... ఇప్పుడు మీ బ్రతుకులు బూడిద పక్కా... సాయి కృష్ణ పిన్ని సంచలన కామెంట్స్
Watch Live Balapur Ganesh Laddu Auction 2026 3
Video_icon

Watch Live: బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం ప్రత్యక్షప్రసారం
Janasena MLA Bolisetty Srinivas Sensational Comments On Kutami 4
Video_icon

నేను పోవాలని కొందరు... నన్ను కొన్నాళ్ళు బ్రతకనివ్వండి
Advocate Sowmya Shocking Comments On DGP Over Sai Krishna Case 5
Video_icon

DGPకి మెసేజ్ చేస్తే ఆయన ఇచ్చిన రిప్లై... సాయి కృష్ణ కేసులో అడ్వకేట్ సౌమ్య షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 