 సీపీ బ్రౌన్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | YS Jagan Paid Tribute To CP Brown | Sakshi
సీపీ బ్రౌన్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

Nov 10 2025 12:05 PM | Updated on Nov 10 2025 12:13 PM

YS Jagan Paid Tribute To CP Brown

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు సీపీ బ్రౌన్‌ జయంతి. ఈ సందర్బంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌.. సీపీ బ్రౌన్‌కు నివాళి అర్పించారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్‌ జగన్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా..‘తెలుగు భాషను ప్రేమించి, తెలుగు సాహిత్యాన్ని ముద్రించి భద్రపరచి, ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన మహానుభావుడు సీపీ బ్రౌన్. ఆయన సమకూర్చిన తెలుగు–ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు తెలుగు భాష అభివృద్ధికి శాశ్వతమైన పునాది వేసింది. నేడు ఆ మహనీయుడి జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పిస్తున్నాను’ అని పోస్టు చేశారు. 

 

