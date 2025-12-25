 రఘురామకృష్ణరాజుతో కాస్త జాగ్రత్త | PV Sunil Kumar warns Kanakamedala Ravindra Kumar | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రఘురామకృష్ణరాజును మీ ద‌గ్గ‌ర‌కు రానివ్వకండి

Dec 25 2025 2:36 PM | Updated on Dec 25 2025 2:43 PM

PV Sunil Kumar warns Kanakamedala Ravindra Kumar

కనకమేడల రవీంద్రకుమార్‌కు పీవీ సునీల్‌కుమార్‌ సూచన

సాక్షి, అమరావతి: సీబీఐతో 420 ముద్ర వేయించుకున్న డిప్యూటీ స్పీకర్‌ రఘురామకృష్ణరాజు వంటి వ్యక్తులతో భారత ప్రభుత్వ అదనపు సొలిసిటర్‌ జనరల్‌గా నియమితులైన కనకమేడల రవీంద్రకుమార్‌ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని సీనియర్‌ ఐపీఎస్‌ అధికారి పీవీ సునీల్‌ కుమార్‌ సూచించారు. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలోని తన ఖాతాలో బుధవారం ఆయన ఓ పోస్టు పెట్టారు.

కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్‌తో గతంలో తీసుకున్న ఫొటోను ప్రస్తుతం రఘురామకృష్ణరాజు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయడాన్ని సునీల్‌కుమార్‌ ప్రస్తావించారు. మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణల్లో ఈడీతో నేరం నిరూపితమైన రఘురామకృష్ణరాజు ఆ ఫొటోను ఎలా దుర్వియోగం చేయగలరో తాను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదన్నారు. ఆయన్ని కనమేడల రవీంద్రకుమార్‌ తన కార్యాలయం పొలిమేరల వరకు కూడా రానివ్వకూడదని సూచించారు. 

రఘురామకృష్ణరాజు అరాచ‌కాల‌ను గ‌త కొద్ది రోజులుగా సోష‌ల్ మీడియా వేదికగా పీవీ సునీల్‌ కుమార్ (PV Sunil KUmar) ఎండ‌గ‌డుతున్నారు. బ్యాంకుల‌ను మోసం చేసిన కేసులో ఆయ‌న త్వ‌ర‌లోనే జైలుకు వెళ‌తార‌ని పేర్కొన్నారు. రఘురామకృష్ణరాజు బ్యాంకుల‌ను రూ. 2 వేల కోట్ల మేర మోసం చేసిన వ్య‌వ‌హారానికి సంబంధించి త‌న వ‌ద్ద ఆధారాలున్నాయ‌ని సునీల్ కుమార్ చెప్పారు.

 చ‌ద‌వండి: బ్యాంకుల‌కు రఘురామకృష్ణరాజు టోక‌రా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

క్రిస్మస్ ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్న వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కర్నూల్ ఇన్సిడెంట్ కర్ణాటకలో రిపీట్! (చిత్రాలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా టాలీవుడ్‌ ప్రో లీగ్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ తమన్నా ఇంట్లో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Prakash Raj Joins Mahesh Babu And Rajamouli Film Varanasi 1
Video_icon

మరోసారి పోకిరి కాంబో.. వారణాసితో పాన్ వరల్డ్ షేక్
Tirumala Devotees Stampede At Bhudevi Complex 2
Video_icon

తిరుపతి అలిపిరి వద్ద తోపులాట

Special Story On Wifes Illegal Affairs Killing Husbands 3
Video_icon

కోడిని చంపినట్లు భర్తలను చంపుతున్న భార్యలు
Konda Rajiv Gandhi Comments Pawan Kalyan 4
Video_icon

తోలు తీస్తా, తొక్క తీస్తా.. చివరికి మీ వాడికే తోలు తీశారు
Christmas Celebrations In Vatican City 5
Video_icon

వాటికన్ సిటీ, బెత్లహంలో ఘనంగా క్రిస్మస్ సంబరాలు
Advertisement
 