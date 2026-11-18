సాక్షి, తాడేపల్లి: ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలం కె.పల్లెపాలెంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో నష్టపోయిన మత్స్యకార కుటుంబాలను కూటమి ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఆదుకోకపోతే, తమ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నష్టపరిహారం అందించి ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం బాధిత మత్స్యకార కుటుంబాలు వైఎస్ జగన్ను కలిసి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నాయి. అగ్నిప్రమాదంలో సర్వస్వం కోల్పోయి నిరాశ్రయులమయ్యామని ఈ సందర్భంగా వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.బాధితుల ఆవేదనపై స్పందించిన వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
‘ప్రకాశం జిల్లా, కొత్తపట్నం మండలం, కె. పల్లెపాలెంలో ఈ రోజు తెల్లవారుజామున జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో మత్స్యకారుల వలలు, వేట సామగ్రి కాలిపోయి రూ.5 కోట్ల మేర ఆస్తినష్టం జరిగి 300 మత్స్యకార కుటుంబాల జీవనోపాధిని దెబ్బతీసింది. వేటకు పెట్టుకున్న వలలన్నీ కళ్లముందే కాలిపోయాయని ఈ రోజు నన్ను కలిసిన మత్స్యకార సోదరులు చెప్పారు. వారి మాటలు నన్ను కలచివేశాయి.
చంద్రబాబు గారూ, రోజూ వేటకు వెళ్తేగాని ఇల్లు గడవని కుటుంబాలివి. నష్టాన్ని వెంటనే అంచనా వేసి, బాధిత కుటుంబాలన్నింటికీ పూర్తి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని మీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా మత్స్యకార సోదరులకు హామీ ఇస్తున్నా. ఈ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ఆదుకోకపోతే, మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నష్టపరిహారం మనం అందించి ఆదుకుంటాం.. అధైర్యపడకండి’ అని పేర్కొన్నారు.
ప్రకాశం జిల్లా, కొత్తపట్నం మండలం, కె. పల్లెపాలెంలో ఈ రోజు తెల్లవారుజామున జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో మత్స్యకారుల వలలు, వేట సామగ్రి కాలిపోయి రూ.5 కోట్ల మేర ఆస్తినష్టం జరిగి 300 మత్స్యకార కుటుంబాల జీవనోపాధిని దెబ్బతీసింది. వేటకు పెట్టుకున్న వలలన్నీ కళ్లముందే కాలిపోయాయని ఈ రోజు నన్ను కలిసిన మత్స్యకార సోదరులు చెప్పారు. వారి మాటలు నన్ను కలచివేశాయి. @ncbn గారూ, రోజూ వేటకు వెళ్తేగాని ఇల్లు గడవని కుటుంబాలివి. నష్టాన్ని వెంటనే అంచనా వేసి, బాధిత కుటుంబాలన్నింటికీ పూర్తి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని మీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా మత్స్యకార సోదరులకు హామీ ఇస్తున్నా. ఈ ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ఆదుకోకపోతే, మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నష్టపరిహారం మనం అందించి ఆదుకుంటాం.. అధైర్యపడకండి.
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) November 18, 2026