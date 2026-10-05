 విశాఖలో ఆగని పర్యావరణ విధ్వంసం | Unstoppable environmental destruction in Visakhapatnam | Sakshi
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విశాఖలో ఆగని పర్యావరణ విధ్వంసం

Oct 5 2026 3:03 AM | Updated on Oct 5 2026 3:03 AM

Unstoppable environmental destruction in Visakhapatnam

హైకోర్టులో కేసు ఉన్నా సింహాచలం కొండపై చెట్లు నరికేస్తున్నారు

తాజాగా చేస్తున్న పనుల వీడియోలను కోర్టుకు సమర్పిస్తా

పర్యావరణవేత్త బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ

సాక్షి, విశాఖపట్నం: రాష్ట్ర అత్యున్నత న్యాయస్థానంపై కనీస గౌరవం కూడా లేకుండా విశాఖపట్నంలో పర్యావరణ విధ్వంసం కొనసాగిస్తున్నారని పర్యావరణవేత్త, జనసేన మాజీ నేత బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఆదివారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశా­రు. ప్రతిపాదిత డేటా సెంటర్‌కు సుమారు 160 ఎకరాలు సింహాచలం దేవస్థానం భూముల లీజు, కంబాలకొండ అభయారణ్య పర్యావరణ సున్నిత ప్రాంతం (ఈఎస్‌జెడ్‌) తదితర అంశాలపై హైకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం(పిల్‌) దాఖ­లు చేశానని తెలిపారు. 

ఈ పిల్‌ సోమవారం విచారణకు రానుందని, అయినప్పటికీ విచారణకు ఒక్కరోజు ముందు కూడా ఏమాత్రం భయం లేకుండా ముడసర్లోవలోని సింహాచలం కొండపై భారీగా చెట్లను నరికేస్తున్నారని బొలిశెట్టి మండిపడ్డారు. ఒకవైపు ముడసర్లోవ రిజర్వాయర్, మరో­వైపు కంబాలకొండ అభయారణ్యం ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో చట్టబద్ధమైన అనుమతులు లేకుండానే పర్యావరణ విధ్వంసకాండకు పాల్ప­డుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. భావితరాల పర్యావరణ హక్కులను బలిచేయవద్దని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. 

ఆదివారం సింహాచలం కొండపై చెట్లు నరికివేస్తున్న విషయాన్ని గమనించి రహదారి పక్కన కుప్పలుగా పోసిన చెట్ల మొద్దులు, కలప దుంగల వీడియోలు, ఫొటోలను రికార్డు చేశానని, ఈ ఆధారాలను కోర్టుకు సమర్పిస్తానని తెలిపారు. ప్రభుత్వం, అటవీ, దేవదాయ శాఖ అధికారులు తక్షణమే విచారణ జరిపి అనుమతులపై స్పష్టత వచ్చే వరకు చెట్ల నరికివేతను నిలిపివేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అడవివరం ప్రాంతంలో మిగి­లిన పచ్చదనాన్ని, జలవనరులను కాపాడాలని కోరారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని బొలిశెట్టి స్పష్టంచేశారు.

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