 సర్కారు వైద్య వ్యవస్థ నిర్లక్ష్యానికి నిండు ప్రాణం బలి | Sri Potti Sriramulu Incident in Nellore District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సర్కారు వైద్య వ్యవస్థ నిర్లక్ష్యానికి నిండు ప్రాణం బలి

Nov 17 2025 4:14 AM | Updated on Nov 17 2025 4:14 AM

Sri Potti Sriramulu Incident in Nellore District

108 లేకపోవడంతో ప్రైవేట్‌ వాహనంలో బాధితుడుని తరలిస్తున్న కుటుంబీకులు

 శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో దారుణం

సీతారామపురం: సర్కారు వైద్య వ్యవస్థ నిర్లక్ష్యానికి నిండు ప్రాణం బలయ్యింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చాక సర్కారు వైద్య వ్యవస్థలో ఏర్పడిన తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి ఈ ఘటన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా మండల కేంద్రం సీతారామపురంలోని బెస్త కాలనీకి చెందిన మారుబోయిన వెంకటరమణ (55) ఆదివారం ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో గుండెపోటుకు గురయ్యాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఆగమేఘాల మీద ఆయనను 24/7 పీహెచ్‌సీకు తరలించారు. అయితే అక్కడ ఒక మేల్, ఒక ఫిమేల్‌ డాక్టర్లు ఇద్దరు ఉన్నప్పటికీ వారివురూ విధులకు హాజరు కాలేదు.

ఇక్కడ ముగ్గురు స్టాఫ్‌ నర్సులు ఉండాల్సి ఉండగా, ఇద్దరు బదిలీపై వెళ్లిపోవడంతో ఒక్క నర్స్‌ మాత్రమే విధులు నిర్వర్తిస్తోంది. ఆమె కూడా నైట్‌ షిఫ్ట్‌ చేసి ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఆయనకు ప్రాథమిక వై­ద్యం అందించే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా ఉదయగిరికి తరలించేందుకు 108 వాహనాన్ని సంప్రదించగా అది కూడా అందుబాటులో లేదు. పచ్చ రంగులు వేయించేందుకు ఈ వాహనాన్ని విజయవాడకు తరలించారు.

ప్రత్యామ్నాయంగా మరో వాహనాన్ని ఉంచకపోవడంతో గత్యంతరం లేక ప్రైవేట్‌ వాహనం రప్పించి ఉదయగిరికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో వెంకటరమణ మృతి చెందాడు. వైద్య సిబ్బంది పీహెచ్‌సీలో అందుబాటులో ఉండి సకాలంలో ప్రాథమిక చికిత్సను అందించి ఉంటే వెంకటరమణ బతికుండేవాడని కుటుంబీకులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. 108 అయినా అందుబాటులో ఉంటే సకాలంలో ఉదయగిరికి తరలించి వైద్యం చేయించేవారమని విలపించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెళ్లయి 15 ఏళ్లు.. 'మన్మథుడు' హీరోయిన్ పార్టీ మూడ్ (ఫొటోలు)
photo 2

హంసలా మెరిసిపోతున్న 'కాంతార' సప్తమి (ఫొటోలు)
photo 3

పెట్ బర్త్ డే.. హీరోయిన్ త్రిష హంగామా (ఫొటోలు)
photo 4

సీరియల్ నటి చైత్రారాయ్ సీమంతం (ఫొటోలు)
photo 5

వారణాసి ఈవెంట్‌లో ప్రియాంక చోప్రా.. అదిరిపోయేలా స్టిల్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Ex TTD Vigilance Officer Y Satish Kumar Death Mystery 1
Video_icon

29వ సీటు నుంచి 11వ సీటుకు సతీష్ లగేజీ
CPI Ramakrishna Slams Chandrababu Comments 2
Video_icon

చంద్రబాబు బుద్ది అది... రెచ్చిపోయిన CPI రామకృష్ణ
MLA Tatiparthi Chandrasekhar Sensational Comments On Nara Lokesh Redbook Rule 3
Video_icon

Chandrasekhar : ఇది ట్రబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం బిహార్ కంటే దారుణంగా లోకేష్ రెడ్ బుక్
Father Attacks His Daughter and Son In Karimnagar 4
Video_icon

కరీంనగర్ లో దారుణం కూతురు కొడుకుపై తండ్రి దాడి..
Ranga Reddy Love Marriage Incident 5
Video_icon

Ranga Reddy: తమ్ముడు కులాంతర వివాహం అన్నను దారుణంగా చంపి
Advertisement
 