సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్.. గవర్నర్ నజీర్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వైఎస్ జగన్ ట్విట్టర్ వేదికగా.. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్టు పోస్టు చేశారు.
Heartiest birthday greetings to Hon’ble Governor of Andhra Pradesh, Sri Syed Abdul Nazeer Ji! Praying for your good health, happiness and long life. @governorap pic.twitter.com/kviH86AZRR
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) January 5, 2026