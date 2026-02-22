 చంద్రబాబూ.. ప్రజలు గమనిస్తున్నారు: అంబటి రాంబాబు | Ambati Rambabu Fires On Chandrababu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చంద్రబాబూ.. ప్రజలు గమనిస్తున్నారు: అంబటి రాంబాబు

Feb 22 2026 1:29 PM | Updated on Feb 22 2026 1:43 PM

Ambati Rambabu Fires On Chandrababu

సాక్షి, తిరుపతి: లా అండ్ ఆర్డర్ కాపాడాల్సిన పోలీస్ వ్యవస్థను రాజకీయ కక్షలకు వాడుకుంటున్నారంటూ వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మండిపడ్డారు. ఆదివారం ఆయన తిరుపతిలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. ‘‘నా ఇల్లు, ఆఫీస్‌పై దాడి చేశారు. 5 గంటలు నుంచి 12 గంటలు వరకు దాడి జరుగుతూనే ఉంది. పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర పోషించారు’’ అని అంబటి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

‘‘జిల్లా ఎస్పీ కనీసం పట్టించుకోలేదు. రాజకీయాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు, వైవిధ్యాలు ఉంటాయి. పోలీసులను ఏవిధంగా ఉపయోగిస్తున్నారో చంద్రబాబు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజలు ఆలోచించమని కోరుతున్నా.. ఇలాంటి దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులు సరికాదు. బీజేపీ, సీపీఐ, జనసేన పార్టీ నాయకులు స్పందించారు. పార్టీలకు అతీతంగా నా అరెస్ట్‌పై స్పందించారు. జనసేన పార్టీ అధినేత స్పందించలేదు.

లడ్డూ వివాదంపై చంద్రబాబు దుష్ప్రచారం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఛార్జిషీట్ ఫైల్ చేశాక మీకు తొందర ఎందుకు? వాస్తవాలు చెప్పారు కదా.. భగవంతుడ్ని అడ్డంపెట్టుకుని రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు చంద్రబాబు. వెంకటేశ్వర స్వామి కోపాగ్నికి బలికాక తప్పదు’’ అని అంబటి  పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లక్కీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌-1 లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

సరస్వతి మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

విశ్వక్ సేన్ కల్ట్‌ మూవీ టీజర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు)
photo 4

హిందూ, క్రిస్టియన్‍ పద్ధతుల్లో బ్రిటీషర్‌ని పెళ్లాడిన నటి (ఫొటోలు)
photo 5

సోఫీ షైన్‌ను పెళ్లాడిన టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Wife Killed Husband With The Help Of Boy Friend In Chevella 1
Video_icon

చేవెళ్లలో ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య
Chandrababu Vote Theft In 2024 Election Parakala Prabhakar Sensational Report 2
Video_icon

బాబు గుండెల్లో పరుగులు పెట్టిస్తున్న పరకాల రిపోర్ట్..
Luxury Sports Car Accident In Jubilee Hills Hyderabad 3
Video_icon

ఫెరారీ కార్ తుక్కు తుక్కు
Hero Chiyaan Vikram Upcoming New 4 Movies List 4
Video_icon

కోలీవుడ్ కు షాక్ ఇచ్చిన విక్రమ్
Operation Kagar Maoist Three Key Leaders Surrender 5
Video_icon

మావోయిస్టులకు బిగ్ షాక్.. లొంగిపోయిన ముగ్గురు అగ్రనేతలు
Advertisement
 