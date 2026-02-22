 ప్రజల ఆస్తులపై రేవంత్‌ కన్నుపడింది: హరీష్‌రావు | Harish Rao Fires On CM Revanth Reddy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రజల ఆస్తులపై రేవంత్‌ కన్నుపడింది: హరీష్‌రావు

Feb 22 2026 11:18 AM | Updated on Feb 22 2026 11:47 AM

Harish Rao Fires On CM Revanth Reddy

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: మూసీ బాధితులకు బీఆర్‌ఎస్‌ అండగా ఉంటుందని మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే హరీష్‌రావు అన్నారు. ఆదివారం ఆయన మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్ట్‌ వల్ల నష్టపోతున్న బాపు ఘాట్ మధు పార్క్ రిడ్జ్ అపార్ట్‌మెంట్‌ బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ప్రజల ఆస్తులపై  రేవంత్‌  కన్నుపడిందని మండిపడ్డారు. మూసీ పేరిట కాంగ్రెస్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారం చేస్తోందంటూ దుయ్యబట్టారు. మూసీ సుందరీకరణను బీఆర్‌ఎస్‌ వ్యతిరేకించడం లేదని హరీష్‌రావు అన్నారు.

‘‘కేసీఆర్‌కు మధు పార్క్ రిడ్జ్ అపార్ట్‌మెంట్‌కు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. ఆ అపార్ట్‌మెంట్‌ వార్ రూమ్ నుండే బీఆర్‌ఎస్ విజనరీ డాక్యుమెంట్‌ను తయారు చేశారు. ఈ అపార్ట్‌మెంట్‌కు కేసీఆర్ మూడుసార్లు వచ్చారు. మంచి నీరు లేవని.. అపార్ట్‌మెంట్‌ వాసులు కేసీఆర్‌ను కలిస్తే.. కేసీఆర్ వెంటనే మంచి నీటి సదుపాయాన్ని ప్రత్యేక పైప్లైన్ ద్వారా నీరు అందించారు. అపార్ట్‌మెంట్‌ వాసులను కేసీఆర్ నిలబెడితే రేవంత్ రెడ్డి కూల్చేస్తున్నాడు. మూసీ పేరుతో పేదల ఇండ్లు కూల్చొదు.. మూసీ పేరుతో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయొద్దు.

..రేవంత్ ఏది చేసిన రియల్ వ్యాపారం కోసమే.. మూసీ పేరుతో భూములు లాక్కొని బడా వ్యాపారులకు ఈ భూములు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లో ఒక్క ఇల్లు కట్టలేదు కానీ పేదల ఇండ్లు కూల్చేస్తున్నారు. డబ్బులు లేవంటూనే ప్రపంచ సుందరి పోటీలు పెట్టారు. లక్ష కోట్లు ఖర్చుపెట్టి మూసి సుందరీకరణ చేస్తున్నారు. వీరి బతుకులను కూల్చకండి.. మధు పార్క్ రిడ్జ్ అపార్ట్‌మెంట్‌ వాసులకు ఇచ్చిన నోటీసులను వెనక్కి తీసుకోండి’’ అంటూ హరీష్‌రావు డిమాండ్‌ చేశారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హిందూ, క్రిస్టియన్‍ పద్ధతుల్లో బ్రిటీషర్‌ని పెళ్లాడిన నటి (ఫొటోలు)
photo 2

సోఫీ షైన్‌ను పెళ్లాడిన టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పళని మురుగన్‌ని దర్శించుకున్న హీరో నిఖిల్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 5

అంబానీ ఇంద్రభవనానికి హిల్లరీ క్లింటన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Operation Kagar Maoist Three Key Leaders Surrender 1
Video_icon

మావోయిస్టులకు బిగ్ షాక్.. లొంగిపోయిన ముగ్గురు అగ్రనేతలు
BJP Ramachandra Rao Arrested In Hyderabad 2
Video_icon

హైదరాబాద్ లో బీజేపీ రామచందర్ రావు అరెస్ట్

Anupama Parameswaran And Dhruv Love Story 3
Video_icon

అనుపమ - ధృవ్ మధ్య ప్రేమ నిజమా..? ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్!
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 21 February 2026 4
Video_icon

సూది కోసం సోదికెళ్తే..? వాతలు.. కూతలు..
CM Chandrababu In Palnadu Public Meeting 5
Video_icon

బలుపా.. పొగరా! చంద్రబాబు మరో అపచారం..
Advertisement
 