 ‘బ్యాలెట్‌’ భయం.. ‘బుల్లెట్‌’ ప్రయోగం | SRCP files nominations braving attacks | Sakshi
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‘బ్యాలెట్‌’ భయం.. ‘బుల్లెట్‌’ ప్రయోగం

Oct 18 2026 3:24 AM | Updated on Oct 18 2026 3:24 AM

SRCP files nominations braving attacks

సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీలు అమలు చేయని చంద్రబాబు.. ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓటుతో బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధం

చంద్రబాబు కూటమికి ఓటమి భయం

బ్యాలెట్‌ వరకు ఎన్నికలు రాకుండా టీడీపీ గూండాయిజం

పోలీసులనే ఆయుధంగా మార్చుకున్న చంద్రబాబు

టీడీపీ గూండాలకు అండగా ఖాకీలు

దాడి చేసేది పచ్చ మూకలు.. కేసులు, అరెస్టులు ప్రతిపక్ష నేతలపైన 

దాడులకు ఎదురొడ్డి నామినేషన్లు దాఖలు చేస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ

సాక్షి, అమరావతి: ప్రజాక్షేత్రంలో ఓటుతో నెగ్గలే­మ­ని స్పష్టమైపోవడంతో చంద్రబాబు కూటమి ఖాకీ­ల­నే  కవచంగా చేసుకుంది. నామినేషన్లు దాఖలు చే­సేందుకు వస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు, నేత­లపై పచ్చ గూండాలు రాళ్లు, కర్రలతో విరుచుకు­పడితే.. వారికి పోలీసులే అండగా నిలుస్తున్నారు. పోలీసులే విపక్ష అభ్యర్థుల నామినేషన్‌ పత్రాలను చించేస్తున్నారు. కాల్పులకూ దిగుతున్నారు. పైపె­చ్చు.. దాడులు చేసిన వారిని వదిలేసి, నామినే­షన్లు వేయాల్సిన ప్రతిపక్ష నేతలపైనే కేసులు, అరె­స్టులు, నోటీసులు, హౌస్‌ అరెస్టులతో విరుచు­కుప­డింది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ప్రజల తీర్పు బ్యా­లెట్‌ బాక్సు దాకా చేరకూడదన్నదే ఈ దౌర్జన్య­కాండ వెనుక అసలు లక్ష్యమని స్పష్టమవుతోంది.

హామీల మోసమే ఈ భయానికి మూలం
ఎన్నికల ముందు సూపర్‌ సిక్స్‌ అంటూ ఊరూ­వా­డా ఊదరగొట్టిన చంద్రబాబు అండ్‌ కో.. అధికా­రంలోకి వచ్చాక ఆ హామీలను బుట్టదాఖలు చేశా­రు. ఈ పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలు చంద్రబాబుకి గట్టి బు­ద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దీంతో సజా­వుగా ఎన్ని­కలు జరిగితే మున్సిపల్, జెడ్పీ సహా గ్రామ సర్పంచి పదవులు కూడా దక్కవన్న భయంతోనే ఓటు దాకా రానివ్వకుండా నామినే­ష­న్‌ దశ­లోనే ప్రతి­పక్షం గొంతు నొక్కేందుకు చంద్ర­బాబు అన్ని అడ్డ­దా­రులు తొక్కుతున్నారు. ఉద్దే­శ­పూ­ర్వకంగా అల్ల­ర్లు సృష్టించి, ఆ నెపాన్ని వైఎ­స్సార్‌సీపీ మీదకు నె­ట్టే­యడం, తద్వారా ఎన్నికల ప్రచారంలో హామీ­ల అమలు, పాలన వైఫల్యాలపై చర్చ జ­ర­గకుండా ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడం కూడా చంద్రబాబు పన్నాగమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

అంచెలంచెలుగా కుట్ర
అధికార యంత్రాంగాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఎన్నికల­ను ఏకపక్షం చేసుకునేందుకు కూటమి పెద్దలు పక్కా పథకం రచించారు. దాన్ని దశలవారీగా అమ­లు చేస్తున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఎన్ని­కల షెడ్యూల్‌ రాకముందే ప్రతిపక్ష నేతలపై రౌడీ­షీట్లు, ప్రివెంటివ్‌ బాండ్ల పేరుతో స్టేషన్లకు పిలిపించి సంతకాలు తీసుకున్నారు. అభ్యర్థులపై ఎక్కడె­క్కడ కేసులున్నాయో చెప్పకుండా జాప్యం చేస్తు­న్నారు. 15 రోజులుగా నామినేషన్లకు జతపరచా­ల్సిన సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడంలేదు. మరోపక్క వైఎస్సా­ర్‌సీపీ అభ్యర్థులకు బెదిరింపు ఫోన్లు చేస్తున్నారు.  పోటీ చేస్తే చంపేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. 

ఇక శుక్రవారం మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్లు మొ­ద­లవగానే ప్రత్యక్ష దాడులకే దిగారు. నామినేషన్‌ కేంద్రం వరకు రాకుండా వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థు­లు, నాయకులపై దాడులు చేస్తున్నారు. నామినే­ష­న్‌ కేంద్రానికి చేరితే పత్రాలు చించేస్తున్నారు. అ­వీ దాటితే రిటర్నింగ్‌ అధికారులు నామినేషన్లు తీసు­కోవడానికే నిరాకరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు చివరి అ­స్త్రంగా పోలీసులే రంగంలోకి దిగారు. తొ­లి­రోజు పుంగనూరు, రాయచోటిలో మొదలైన దౌర్జ­న్యం రెండో రోజు కడప, పులివెందుల, తిరుప­తి, రాజంపేట, ఆళ్లగడ్డ, పల్నాడు దాకా విస్తరించింది. ఒకే రో­జు ఇన్ని చోట్ల ఒకే తరహాలో దాడులు, దౌర్జ­న్యా­లు జరిగాయంటే ఇది యాదృచ్ఛికం కాదన్నది సు­స్పష్టం. కరకట్ట క్యాంపు ఆఫీసు నుంచి వచ్చిన ఆ­దే­శాల మేరకు సాగుతున్న వ్యవస్థీకృత దండయాత్రే అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఎంపీలకే రక్షణ లేని రాజ్యం
తొలిరోజు నామినేషన్ల ఘట్టంలో లోక్‌సభలో వైఎ­స్సా­ర్‌సీపీ పక్షనేత మిథున్‌రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే గడికోట శ్రీకాంత్‌రెడ్డిపై హత్యాయత్నాలు చేసిన టీడీ­పీ మూకలు.. రెండో రోజు తిరుపతి ఎంపీ గురుమూర్తి చేతిలోంచే నామినేషన్‌ పత్రాలను లాక్కెళ్లారు. ఒక డీఎస్పీయే ఎంపీ చేతుల్లోని పత్రా­లను టీడీపీ నేతలకు అప్పగించారంటే పోలీసులు అధికార పార్టీ కోసం ఎలా పనిచేస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

ఎదురొడ్డి నిలిచిన ప్రతిపక్షం
ఇన్ని దాడులు, బెదిరింపులు, అరెస్టుల మధ్య కూ­డా వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు వెనక్కి తగ్గడంలేదు. టీడీపీ కాలకేయులు దాడులు, దౌ­ర్జ­న్యా­లతో రెచ్చి­పోయినా, పోలీసులు వారికి రక్షకు­లుగా మారి అడ­్డగో­లుగా వ్యవహరిస్తున్నా రాష్ట్ర­వ్యాప్తంగా ఎక్క­డా వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు నా­మి­నేషన్లు వేయ­డానికి వెనుకంజ వేయడం లేదు. వైఎస్సార్‌­సీపీకి ప్రజల్లో ఉన్న మద్దతుతో ప్రాణాల­కు తెగించి పో­టీకి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ మద్దతే కూటమి పెద్ద­లను కలవరపెడు­తోంది. అందుకే దాడుల తీవ్ర­తను పెంచు­తున్నారు. ప్రజలను నానా రకాలుగా మో­సం చే­స్తూ, ఎన్నికల్లో పోరాడి గెలిచే సత్తా లేని ప్రభుత్వం ఖాకీల అండతో దౌర్జన్యాలకు తెగబడుతోంది. 

దాడి టీడీపీది.. కేసులు వైఎస్సార్‌సీపీపైన
టీడీపీ గూండాలు విచ్చలవిడిగా దాడులు చేస్తుంటే.. కేసులు మాత్రం బాధితులైన వైఎ­స్సార్‌సీపీ నేతలపైనే పెడుతున్నారు. పుంగ­నూరులో దాడికి గురైన ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి­పైనే పోలీసులు అక్రమ కేసులు నమోదు చేశారు. కడపలో వైఎస్సార్‌సీపీ జిల్లా అధ్య­క్షుడు రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డి, ఇన్‌ఛార్జి అంజాద్‌ బాషాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కడప ఎంపీ అవినాష్‌రెడ్డికి నోటీసులు ఇచ్చారు. 

ప­ల్నా­డులో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులంతా ఒకే­సారి నామి­నేషన్లు వేయాలని సిద్ధమ­వ­డంతో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే­లు పిన్నె­ల్లి రామకృష్ణా­రెడ్డి, కాసు మహేష్‌రెడ్డి­ల­ను హౌస్‌ అరెస్ట్‌ చేశారు. అభ్యర్థులందరినీ పోలీ­సులే బలవంతంగా ఎత్తు­కెళ్లి దాచే­య­డం ప్ర­జాస్వా­మ్యానికే సిగ్గుచేటని విశ్లే­షకులు వ్యా­ఖ్యాని­స్తున్నారు. పోలీసులు చట్టానికి కా­కుండా అధికార పార్టీకి కాపలా కాస్తున్నారన­డా­నికి మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల ఘట్ట­మే నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది. నామినేషన్‌ కేంద్రాల దగ్గర సీసీ కెమె­రా­లు పెట్టాలని హై­కో­ర్టు ఆదేశించినా అటువంటి చర్యలేమీ లేవు.

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