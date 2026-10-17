చూపు లేదు... కాని నేర్పు ఉంది...!

కంటిచూపు లేకపోయినా ఆత్మవిశ్వాసం, చేతిలో నైపుణ్యం ఉంటే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు మహారాష్ట్రలోని వాంగణి పట్టణానికి చెందిన అశోక్ గంగాధర్ భోయే. మూడేళ్ల పసిప్రాయంలోనే మశూచి వ్యాధి బారినపడి ఆయన పూర్తిగా చూపు కోల్పోయాడు. అయినా నిరాశపడకుండా జల్గావ్ జిల్లా చాలీస్గావ్లోని రాష్ట్రీయ విద్యాలయంలో పదో తరగతి పూర్తి తచేశాడు. ఆపై మాలేగావ్లోని అంబేడ్కర్ కాలేజీలో చేరినా, పరీక్షలు రాసేందుకు సహాయకుడు దొరక్కపోవడంతో చదువును మధ్యలోనే ఆపాల్సి వచ్చింది.
బతుకుదెరువు కోసం టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ కోర్సు చేయడం, అరటిపండ్లు అమ్మడం, పిండి మిల్లు, కిరాణా దుకాణం నడపడం వంటి ఎన్నో పనులను అశోక్ చేశాడు. చివరకు చిన్నప్పటి ఆసక్తితో ఎలక్ట్రికల్ రిపేర్ షాపుల్లో పనిచేయడం మొదలుపెట్టాడు. ‘కళ్లు లేని వ్యక్తి కరెంటు వస్తువులను ఎలా బాగు చేస్తాడు?’ అని మొదట్లో అంతా అనుమానించేవారు. కానీ, ‘రెండు రోజుల్లో రండి, మీ వస్తువు బాగుచేసి ఇస్తాను‘ అంటూ కేవలం చేతి స్పర్శ, శబ్దం ఆధారంగానే సర్క్యూట్ లోపాలను పసిగట్టి అందరినీ ఆశ్చర్య పరిచాడు అశోక్.
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కుటుంబపోషణకు వచ్చే ఆదాయం సరిపోక మెరుగైన ఉపాధి కోసం 2007లో వాంగణికి మారిన అశోక్కు, స్థానికుడైన అంకుశ్ పట్నోరే అద్దె లేకుండా ఇల్లు ఇచ్చి ఆదుకున్నాడు. మొదట్లో ఆటబొమ్మలు అమ్మడం, మసాజ్, ఆక్యుపంక్చర్ చేస్తూ అశోక్ తన కుటుంబాన్ని పోషించాడు. ఒకసారి పాత ఇనుప సామాను వ్యాపారి రూ.50 విలువ కట్టిన పాత చెక్క రేడియోను అశోక్ రూ.150కి కొని, రిపేర్ చేసి ఏకంగా రూ.1,600కి అమ్మాడు. అక్కడి నుంచే ఆయన ‘వింటేజ్ రేడియోల’ ప్రయాణం మలుపు తిరిగింది.
ప్రస్తుతం ముంబై శివారు ప్రాంతాల్లో ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తూ మూలనపడ్డ పాతకాలపు రేడియోలు, టేప్ రికార్డర్లను సేకరించి వాటికి పునరుజ్జీవాన్నిస్తున్నాడు. కొత్త టెక్నాలజీ కోసం యూట్యూబ్ ఆడియో ట్యుటోరియల్స్ వింటూ, తన కూతురు సహాయంతో అలాగే గుజరాత్లోని ఓ మెంటార్ సహకారంతో అశోక్ తన నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటున్నాడు.