 సంక్రాంతి రద్దీ.. ఏపీ నుంచి వచ్చేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్‌.. | Special Measures To Prevent Sankranti Traffic Congestion | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంక్రాంతి రద్దీ.. ఏపీ నుంచి వచ్చేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్‌..

Jan 16 2026 4:15 PM | Updated on Jan 16 2026 4:32 PM

Special Measures To Prevent Sankranti Traffic Congestion

సాక్షి, నల్లగొండ జిల్లా: హైదరాబాద్‌-విజయవాడ హైవేపై సంక్రాంతి ట్రాఫిక్‌ రద్దీ నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు పోలీసులు చేపట్టారు. ఎన్‌హెచ్- 65పై రద్దీ తగ్గించేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్‌ వచ్చే వాహనదారులు తాము సూచించే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వినియోగించుకోవాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలు
గుంటూరు → మిర్యాలగూడ → హాలియా → కొండమల్లేపల్లి → చింతపల్లి - మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్.

మాచర్ల నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలు
మాచర్ల → నాగార్జునసాగర్  → పెద్దవూర → కొండపల్లేపల్లి - చింతపల్లి-మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్.

నల్లగొండ నుంచి  హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు
నల్లగొండ - మార్రిగూడ బై పాస్  -మునుగోడు → నారాయణపూర్- చౌటుప్పల్ (ఎన్.హెచ్ 65)మీదుగా హైదరాబాద్.

విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లే భారీ వాహనాలు
కోదాడ- హుజూర్నగర్- మిర్యాలగూడ- హాలియా- చింతపల్లి- మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్.

ఎన్‌హెచ్ 65 (విజయవాడ-హైదరాబాద్) రహదారి పై చిట్యాల, పెద్దకాపర్తిలో ప్లై ఓవర్ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నందున ట్రాఫిక్ జామ్‌ అయిన పక్షంలో చిట్యాల నుంచి భువనగిరి మీదుగా హైదరాబాద్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థాయ్‌లాండ్‌లో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 3

సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తోన్న అనసూయ (ఫోటోలు)
photo 4

సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Leader And Kasu Mahesh Reddy At Palnadu 1
Video_icon

పిన్నెల్లికు చేరుకున్న సాల్మన్ మృతదేహం
Kasu Mahesh Reddy Phone Call to YS Jagan over YSRCP Activist Salman Funeral in Pinnelli 2
Video_icon

Pinnelli: సాల్మన్ అంత్యక్రియలను అడ్డుకోవద్దంటూ పోలీసులకు హెచ్చరిక
Alternative Routes From VJA To HYD 3
Video_icon

VJA To HYD: ఈ దారిలో వస్తే మంచిది
Anantha Venkatarami Reddy Strong Warning to TDP MLA Daggupati Prasad on Corruption 4
Video_icon

Venkatarami : చంద్రబాబు అరాచకాలు.. రెచ్చిపోతున్న టీడీపీ మాఫియా
Rachamallu Siva Prasad Told a Funny Story on Chandrababu And Lokesh 5
Video_icon

చంద్రబాబు, లోకేష్ పై ఒక చక్కటి కథ చెప్పిన రాచమల్లు
Advertisement
 